فروش نفت ایران در شهریورماه رکورد زد

درحالی‌که رسانه‌های خارجی از بلاتکلیفی فروش نفت ایران به دلیل تحریم خبر می‌دهند، میزان فروش نفت ایران در شهریور ماه رکورد فروش ماهانه در دو سال اخیر را جابه‌جا کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ بر اساس آمار رسیده به فارس فروش نفت ایران در شهریور امسال از سه میلیارد دلار فراتر رفت. این رقم بیشتر‌ین میزان ماهانه در دو سال گذشته است. براساس گزارش ماه قبل رویترز، چین بزرگ‌ترین مشتری نفت ایران و ایران بزرگ‌ترین صادرکننده دریایی نفت به چین است.

پیش از این، یک رسانه خارجی از بلاتکلیفی نفتکش‌های ایرانی به دلیل تحریم خبر داد که منابع آگاه این خبر را تکذیب کردند. طبق آمار سازمان برنامه، درآمد نفتی کشور تاکنون بیش‌تر از سقف بودجه محقق شده و دست دولت را برای واردات کالا و پیشرفت‌پروژه‌های ملی باز گذاشته است.

گفتنی است؛ اخبار دریافتی از گزارش عملکرد بودجه دولت نشان می‌دهد؛ درآمد نفت در بودجه تا پایان مرداد ۱۱۰ درصد محقق شد. برخی رسانه‌ها درآمد نفتی کشور را تاکنون، بیش از 15 میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. علی‌رغم بروز جنگ اخیر، تشدید تحریم‌ها و محاصره دریایی غیرقانونی کشور از سوی آمریکا، صادرات نفت کشور طی شش ‌ماهه امسال با شگردهای مختلف انجام شده است. بنابراین، میزان کسری بودجه دولت در مردادماه امسال، نسبت به تیر، حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. کسری بودجه دولت تا پایان تیرماه 21 و نیم درصد بوده و در مردادماه، وضعیت بهتر شده است. همچنین وضعیت ذخایر کالاهای اساسی چه در بخش دولتی و چه خصوصی مطلوب است؛ به‌گونه‌ای که ۵۰ درصد بیش از ذخایر تکلیفی، ذخیره کالای اساسی داریم.