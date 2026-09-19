گرانی کاغذ، ترمز انتشار کتاب را کشید

بازار کاغذ و مقوا طی دو ماه اخیر با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه شده و فعالان این بازار بخشی از قیمت‌های فعلی را حبابی و غیرواقعی می‌دانند. قیمت هر بند کاغذ تحریر ۷۰ گرمی در ابعاد ۱۰۰ در ۷۰ از ۹ میلیون تومان در هفته گذشته به ۱۰ میلیون تومان رسیده و کاغذ ۶۰ در ۹۰ نیز از ۸ به ۹ میلیون تومان افزایش یافته است. هر بسته کاغذ «آ چهار» نیز حدود

۹۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود و قیمت هر کیلو مقوا به ۴۹۰ هزار تومان رسیده است.

به گفته فعالان بازار، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های حمل‌ونقل از عوامل مؤثر بر رشد قیمت‌هاست، اما این عوامل به‌تنهایی افزایش قیمت فعلی را توجیه نمی‌کند. یک واردکننده کاغذ و مقوا معتقد است قیمت هر بند کاغذ تحریر با احتساب افزایش نرخ ارز و هزینه حمل‌ونقل باید حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد.

افزایش قیمت کاغذ در شرایطی رخ داده که هزینه سایر مواد اولیه چاپ، از جمله مرکب و زینک، نیز افزایش یافته است. مجموعه این عوامل موجب شده بسیاری از ناشران با احتیاط بیشتری به سراغ چاپ آثار جدید بروند و حتی انتشار یا تجدیدچاپ برخی آثار را به تعویق بیندازند؛ در حالی که نیمه دوم سال معمولاً زمان رونق انتشار کتاب‌های تازه است.

در حال حاضر متوسط قیمت کتاب در بازار به بیش از ۸۰۰ هزار تومان و هزینه هر صفحه به حدود ۳ هزار تومان رسیده است. افزایش هزینه تولید، علاوه‌بر بالا بردن قیمت نهایی کتاب، شمارگان آثار را نیز کاهش می‌دهد؛ زیرا ناشران برای جلوگیری از حبس سرمایه و ریسک فروش، تیراژ پایین‌تری را انتخاب می‌کنند. این روند در نهایت می‌تواند هزینه تولید هر نسخه را نیز افزایش دهد.

فعالان حوزه نشر برای کنترل این وضعیت، بر تقویت تولید داخلی کاغذ، تسهیل واردات مستقیم مواد اولیه چاپ، استفاده بیشتر از چاپ دیجیتال و تولید بر اساس تقاضای واقعی تأکید دارند. گسترش نشر الکترونیک و صوتی، حمایت مستقیم از قدرت خرید مخاطبان و تقویت کتابخانه‌های عمومی نیز از دیگر راهکارهای مطرح‌شده برای جلوگیری از حذف کتاب از سبد فرهنگی خانوارهاست.