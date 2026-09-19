فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۸۳۲۰
تاریخ انتشار : ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

توسل حامد بهداد به امام رضا(ع)

حامد بهداد، بازیگر سینما و تئاتر، با انتشار تصویری از گنبد طلایی امام هشتم (علیه‌السلام) به آن حضرت توسل جست.
«وطن به تو سپرده شده است نازنین، نگهدار همه‌مون باش.» این متنی است که حامد بهداد به‌تازگی در صفحه شخصی خود منتشر کرده است و از این طریق، به حضرت شمس‌الشموس (علیه‌السلام) توسل جسته است.
او این متن را در کنار تصویری از گنبد طلایی و مصفای حضرت امام رضا (علیه‌السلام) با مخاطبان خود به اشتراک گذاشته است. این بازیگر به‌تازگی برای برگزاری یک کارگاه آموزشی روانه مشهد مقدس شده بود.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

یک قاب عکس از رودریگز(یادداشت روز)

هیچی دیگه!(گفت و شنود)

بازی تکراری حجاب در پازل اسرائیلی

رزمایش ۳۱۳ هزار جان‌فدا در تهران به یاد ۳۱۳ یار امام زمان(عج)

ایران فقط تلافی نمی‌کند ابتکار عمل را به دست گرفته است

«قهرمان یعنی این!»

توهمات ترامپ با توافقات ایران، چین و روسیه فرو ریخت

افزایش سرسام‌آور قیمت سوخت آمریکا و اروپا را به هم ریخت

دروغِ سیلو؛ مقدمه‌ای بر تسخیرِ حافظه و توجیهِ جنگ‌هایِ پیش‌دستانه

جنایات فیک‌نیوزهای فارسی‌زبان در جنگ