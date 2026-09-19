کد خبر: ۳۳۸۳۲۰
تاریخ انتشار : ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۴
توسل حامد بهداد به امام رضا(ع)
حامد بهداد، بازیگر سینما و تئاتر، با انتشار تصویری از گنبد طلایی امام هشتم (علیهالسلام) به آن حضرت توسل جست.
«وطن به تو سپرده شده است نازنین، نگهدار همهمون باش.» این متنی است که حامد بهداد بهتازگی در صفحه شخصی خود منتشر کرده است و از این طریق، به حضرت شمسالشموس (علیهالسلام) توسل جسته است.
او این متن را در کنار تصویری از گنبد طلایی و مصفای حضرت امام رضا (علیهالسلام) با مخاطبان خود به اشتراک گذاشته است. این بازیگر بهتازگی برای برگزاری یک کارگاه آموزشی روانه مشهد مقدس شده بود.