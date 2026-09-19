تدوین ۱۶ عنوان دانشگاهی برای گرایش ادبیات پایداری
نخستین مجموعه کتابهای دانشگاهی گرایش ادبیات پایداری با حضور جمعی از نویسندگان و پژوهشگران این حوزه در حوزه هنری رونمایی شد. به گفته محمدرضا سنگری، رئیس اندیشکده ادبیات پایداری، از میان ۳۵ موضوع شناساییشده برای تأمین نیازهای علمی این گرایش، تاکنون ۱۶ عنوان به مرحله تولید رسیده و تعدادی دیگر نیز در دست تألیف است.
سنگری با اشاره به سابقه ۱۸ ساله گرایش ادبیات پایداری در دانشگاهها گفت بررسیهای انجامشده نشان داده است که منابع موجود پاسخگوی همه موضوعات و نیازهای علمی این رشته نیست. در تدوین این مجموعه نیز از ظرفیت دانشگاههای مختلف کشور، از جمله دانشگاههای خوزستان، شیراز، همدان و کرمان استفاده شده است.
احمد امیری خراسانی، عضو اندیشکده ادبیات پایداری، نیز با اشاره به راهاندازی این گرایش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه کرمان در دهه ۸۰ گفت این گرایش اکنون در ۴۰ دانشگاه آموزش عالی فعال است، اما همچنان با کمبود متون علمی و آموزشی منسجم مواجه است. به گفته او، بیش از ۳۵ عنوان برای تدوین منابع دانشگاهی پیشنهاد شده و حدود ۲۰ عنوان به استادان مختلف سپرده شده است.
حسینعلی قبادی، مؤلف کتاب «افقهایی از ادبیات پایداری»، نیز ادبیات پایداری در ایران را پدیدهای تاریخی و تمدنی دانست و گفت این مفهوم را میتوان در بخشهای مختلف ادبیات فارسی، از دورههای کلاسیک تا معاصر، پیگیری کرد. محمدرضا ترکی، عضو فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، نیز بر ضرورت بهروزرسانی و تکمیل منابع علمی این حوزه تأکید
کرد.