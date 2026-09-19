نگرانی اینترنشنال برای رأی نیاوردن یک جنایتکار جنگی!
شبکه تلویزیونی وابسته به موساد در یکی از برنامههایش از احتمال رأی نیاوردن نتانیاهو ابراز نگرانی کرد.
به گزارش کیهان، پوریا زراعتی و بهروز یوسیان (مجری و مهمان برنامه و افسر سابق اطلاعات رژیم صهیونیستی) در یکی از برنامههای شبکه اینترنشنال با نگرانی از شکست احتمالی نتانیاهو در انتخابات پارلمانی چند هفته آینده اسرائیل یاد کرده و گفتند: «امیدواریم رأی بیاره چون اگه خدایی نکرده نتانیاهو برنده انتخابات نشه سیاستها ممکنه در قبال ایران تغییر کنه و دیگه خبری از فشار و حمله نظامی و تغییر رژیم در ایران نباشه.»
این نگرانی و ترس بهخوبی میزان وابستگی تلویزیون اینترنشنال را به جناح بسیار تندرو صهیونیست در دشمنی با ایران و مردم ایران نشان میدهد. سیاستها و پشتیبانی دولت اسرائیل و بهویژه موساد از این شبکه ضدایرانی اکنون حتی در موضعگیریهای علنی در برنامههای این شبکه قابل مشاهده است. همه اینها در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان مطابق رأی دادگاه لاهه نتانیاهو را یک جنایتکار بینالمللی دانستهاند و همچنین گزارشهای متعددی از شورای حقوق بشر سازمان ملل نتانیاهو و ترامپ را به نسلکشی و ارتکاب جنایات جنگی علیه بشریت محکوم کرد. در این شرایط نگرانی اینترنشنال برای نتانیاهو گویای آبشخور فکری این شبکه ضدایرانی است.