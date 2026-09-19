رزمایش ۳۱۳ هزار نفری جانفدایان ایران نمایش اقتدار سخت و نرم نظام اسلامی بود
سرویس سیاسی-
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور مستمر ۲۰۰ شبه ملت ایران در خیابانها و میادین، گفت: ملت بزرگ ایران با این حضور ثابت کردند نهتنها از رزمندگان در صحنه نبرد پشتیبانی میکنند، بلکه اگر دشمن توطئه را به شهرها بکشاند، در مقابل او میایستند.
پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با کیهان با اشاره به حضور مستمر و پایدار ملت شریف ایران در خیابانها و میادین شهرهای بزرگ و کوچک و حتی روستاهای دورافتاده کشور اظهار داشت: ملت بزرگ ایران با این حضور، به خونخواهی رهبر شهید و عزیزمان حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای و تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداختند و بار دیگر بر اصول و ارزشهای انقلاب پافشاری کردند.
وی افزود: مردم با این حضور، مطالبات خود را مطرح کردند، از رزمندگان اسلام در جبهههای نبرد حق علیه باطل پشتیبانی کردند و به نوعی از کیان امنیت شهرها و مرزها پاسداری کردند. آنان به دشمن ثابت کردند نهتنها در کنار رزمندگان هستند و از آنها در صحنه نبرد پشتیبانی میکنند، بلکه اگر دشمن بخواهد صحنه نبرد و توطئه و خباثت را علیه ملت ایران به شهرها بکشاند، در مقابل او میایستند و نمیگذارند خون شهدای عزیز، خون امام شهید، خون رزمندگان و سرداران عزیز و دانشآموزان عزیز پایمال شود.
حرکتی بیسابقه در تاریخ
نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این کار، کار بزرگی بود که در ۲۰۰ شب گذشته اتفاق افتاد و در طول تاریخ شهروندی و حکومتها بیسابقه بوده است. اینکه ملتی خود را ملزم بداند برای پاسداری از اصول و ارزشها و آرمانها و آب و خاک و انقلاب خود و حاکمیتی که مستقر است، اینگونه پای کار باشد و در زمان مشخص، در مکان مشخص، افراد مشخصی که روزبهروز بر کیفیت و کمیت آنها افزوده میشد، در کنار هم بایستند و در مقابل دشمن ایستادگی کنند و کار را پیش ببرند تا جایی که نتیجه نهایی و پیروزی نهایی به دست بیاید.
فلسفی تصریح کرد: اگرچه تا همین جای کار هم ملت ایران پیروز شده و این را نهتنها خود ما به آن رسیدهایم و اذعان داریم، بلکه دشمنان هم بارها و بارها گفتند که آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی در مقابل عزم و اراده مردم شکست خوردند و نتوانستند به اهداف خودشان در این جنگ برسند. بنابراین آن کسی که پیروز میدان بوده، ملت بزرگ ایران است و این را طی ۲۰۰ شب گذشته ثابت کردند و به جهانیان با حضور منسجم خودشان مخابره کردند.
نهضت جانفدایان و رزمایش ۳۱۳ گردان بسیج
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درباره نهضت جانفدایان گفت: این نهضت در همان روزهای آغازین شروع جنگ ۴۰ روزه شروع شد و ملت بزرگ ایران ثبتنام کردند و میلیونها نفر از طریق سامانهها ثبتنام کردند. لازم بود که یک مانور قدرت و اقتدار به نوعی داده شود و این نهضتی که ایجاد شده در مقام عمل هم خودنمایی کند.
وی افزود: این ابتکار بسیار ارزشمند سازمان بسیج مستضعفین و سپاه محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ، یک حرکت بسیار قوی و منسجم و مقتدرانه بود که بیانگر اقتدار سخت و نرم نظام در کنار هم بود و در قامت بسیج خودش را نشان داد. سالهای سال است که این شجره طیبه و این مدرسه عشق، به تعبیر امام راحل، کار خودش را شروع کرده برای چنین روزهایی؛ برای اینکه در روزهایی که تهدید علیه کیان این ملت و این آب و خاک وجود دارد و دشمن زیادهخواهی میکند و به دنبال آسیب زدن به این مردم و این آب و خاک است، بسیج در مقابل اراده دشمن بایستد و هرگونه توطئه را خنثی کند.
فلسفی خاطرنشان کرد: قدرت مردم ایران که طی این ۲۰۰ شب به نمایش گذاشته شد، قدرت نظامی دفاعی ما هم در میدان خودنمایی کرد. اما اینکه یک شهر و کلانشهری مانند تهران، پایتخت جمهوری اسلامی ایران، شاهد یک سازماندهی وسیع و گسترده از نیروهای جانبرکف مردمی چون بسیج باشد در نوع خود بینظیر است. روز جمعه شاهد بودیم مردان و زنان بسیجی از پایگاههای مقاومت مختلف و از نواحی بسیج مختلف در سطح تهران، گروهگروه و دستهدسته در کنار هم قرار گرفته بودند و هرکدام با کارکردهای خاص خودشان در مقابل دشمن عرض اندام کردند و آن رژه تاریخی را دیروز رقم زدند.
رزمایشی که عدد آن بیسابقه است
وی ادامه داد: گفته میشد ۳۱۳ هزار نفر گردانهای جانفدا که بهصورت نمادین اعلام شده بود، بعد از ثبتنام به حدود ۵۰۰ هزار نفر رسید و این عدد بیسابقه است. در طول سالهای گذشته ما چنین رزمایش اقتداری را که ساعتها بسیجیان عزیز ما گروهگروه خودشان را عرضه کنند، سابقه نداشته و این تازه مشت نمونه خروار بود؛ چون فقط تهران بود. شهرهای دیگر، شهرهای دورافتاده و حتی روستاهای ما پایگاههای بسیج و مقاومت فعال است و بسیجیان عزیز ما در اقصی نقاط کشور این آمادگی را دارند.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بسیج این قدرت را دارد که در تمام ارکان و اجزای نظام مقدس جمهوری اسلامی خودنمایی کند و در تمام سطوح و لایهها، مانند یک شبکه قدرتمند که خون ایستادگی و ایثار و ازخودگذشتگی را در بدنه انقلاب اسلامی پمپاژ میکند، در مقابل دشمنان و توطئههای دشمنان ایفای نقش کند. دیروز حرکت ارزشمند و خوبی از این نظر اتفاق افتاد و مسئولان نیز حضور خوبی داشتند. من فکر میکنم یک انسجام و هماهنگی و وحدت رویهای هم ملت ایران به آن رسیدند، هم مسئولان ما به آن دست پیدا کردند و هم دشمنان و دوستان در سطح بینالمللی پیام را دریافت کردند.
پیام رزمایش به دوستان و دشمنان
فلسفی افزود: این رزمایش انعکاس و بازتاب گستردهای داشت و این حضور و این رزمایش در سطح جهان مورد توجه دوستان و دشمنان قرار گرفت. هم پیامهای داخلی داشت و هم پیامهای خارجی داشت. خلاصه حرکت ارزشمندی بود که من فکر میکنم ماندگار شد و دشمنان را هم حتماً به فکر فرو خواهد برد و محاسبات غلطی که تا به امروز انجام رساندهاند و به دلیل همین اشتباهات و محاسبات وارد این جنگ نابرابر شدند، به احتمال زیاد در تصمیماتشان تأثیر خواهد داشت و آنها را از اشتباهات بیشتر باز خواهد داشت.
نماینده مجلس در پایان گفت: من بهعنوان نماینده مردم شریف ایران در مجلس شورای اسلامی، وظیفه خودم دانستم که در این برنامه حضور پیدا کنم و به نوبه خودم تشکر میکنم از دستاندرکاران و برگزارکنندگان این حرکت عظیم در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین و تمام دستگاههای ذیربط که این نمایش قدرت را با انسجام و در نهایت امنیت و آرامش برگزار کردند و بسیار هم موفقیتآمیز بود.