پویش ملی «برای پدر، به عشق پسر» آغاز شد

آستان مقدس مسجد جمکران در آستانه میلاد امام حسن عسکری(ع)، پویش ملی «برای پدر، به عشق پسر» را با هدف ترویج فرهنگ همسایه‌داری اسلامی و تقویت پیوندهای اجتماعی در محله‌ها آغاز کرد.

به گزارش کیهان، آستان مقدس مسجد جمکران در آستانه میلاد سراسر نور امام حسن عسکری(ع)، پویش ملی «همسایه‌داری» را با عنوان «برای پدر، به عشق پسر» راه‌اندازی کرده است؛ پویشی که از مردم دعوت می‌کند در روز میلاد پدر امام زمان(عج)، به نیابت از ایشان و به عشق ظهور فرزندشان، گرهی از کار یک همسایه باز کنند.

این پویش با الهام از توصیه امام حسن عسکری(ع) درباره «حُسنُ الجِوار» و با هدف ترویج سبک زندگی اسلامی، افزایش همدلی و تقویت روابط اجتماعی میان همسایگان طراحی شده است.

در این طرح، هر فرد یا خانواده می‌تواند متناسب با توان و شرایط خود اقدامی برای همسایه‌اش انجام دهد؛ از دیدار با خانواده شهدا و عیادت از همسایگان بیمار و سالمند گرفته تا کمک به همسایه نیازمند، وساطت برای آشتی، دعوت به یک وعده غذایی ساده، مشارکت در بهسازی فضای مشاع و رعایت بیشتر حقوق همسایگی.

برگزاری دورهمی‌های محلی به مناسبت میلاد امام حسن عسکری(ع) و برپایی جلسات و محافل تلاوت قرآن از دیگر پیشنهادهای این پویش است؛ اقداماتی که می‌تواند با مشارکت خودجوش خانواده‌ها و اهالی محله‌ها انجام شود.

چگونه در پویش «برای پدر، به عشق پسر» شرکت کنیم؟

علاقه‌مندان می‌توانند با ارسال عدد ۱۴ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۱۳ در این پویش مشارکت کنند.

همچنین از مشارکت‌کنندگان خواسته شده است از اقدام خیرخواهانه خود برای همسایه، عکس، فیلم کوتاه توصیفی یا متنی روایت‌گونه تهیه کرده و با هشتگ #برای_پدر_به_عشق_پسر در فضای مجازی منتشر کنند. تصویر پست منتشرشده نیز می‌تواند به شناسه @admin_jamkaran در شبکه‌های اجتماعی ایتا و روبیکا ارسال شود.

کسانی که صفحه شخصی در فضای مجازی ندارند نیز می‌توانند روایت یا آثار خود را به همین شناسه ارسال کنند تا با نام خودشان در کانال‌های آستان مقدس مسجد جمکران منتشر شود.

همچنین شرکت‌کنندگان می‌توانند با تکمیل فرم اعلام‌شده در پویش، گزارش اقدام خود را ثبت کنند تا در قرعه‌کشی هدایای متبرک آستان مقدس مسجد جمکران، به نیت چهارده معصوم(ع) شرکت داده شوند.

آستان مقدس مسجد جمکران اعلام کرده است به پاس مشارکت فعال در این کار خیر، ده‌ها هدیه متبرک به برندگان این پویش اهدا خواهد شد.