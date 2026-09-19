پنتاگون در ساعات اول حمله میناب از نقش آمریکا آگاه بود

در حالی که وزارت جنگ آمریکا با گذشت نزدیک به هفت ماه هنوز به‌صورت رسمی مسئولیت کشتار دانش‌آموزان مدرسه میناب را تأیید نکرده، بلومبرگ به نقل از مقام‌های مطلع گزارش داد که کارکنان این وزارتخانه ظرف چند ساعت اول از نقش آمریکا آگاه شده بودند.

پس از انتشار گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل مبنی بر اینکه دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکا در حمله به مدرسه میناب مرتکب جنایت جنگی شده، این حادثه بار دیگر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و بلومبرگ در گزارشی به نقل از مقام‌های دخیل در تحقیقات داخلی پنتاگون درباره این حادثه، اعلام کرده که کارکنان وزارت جنگ آمریکا تنها چند ساعت پس از این حمله مرگبار از مسئولیت آمریکا خبر داشتند.

بلومبرگ به نقل از مقام‌های مذکور، جزئیات تازه‌ای از یافته‌های این تحقیقات را منتشر کرده؛ تحقیقاتی که با گذشت حدود هفت ماه از این حمله، هنوز به‌صورت رسمی منتشر نشده‌ است.

به گزارش این رسانه آمریکایی، تحقیقات پنتاگون از آنچه مقام‌های دخیل در این تحقیقات «زنجیره‌ای از ناکامی‌های قابل پیشگیری» توصیف می‌کنند، پرده برداشته و آن‌ها تأیید کرده‌اند که دو موشک آمریکایی تاماهاوک در تاریخ ۲۸ فوریه (۹ اسفند) به دبستان شجره طیبه اصابت کرد.

اتکای بیش از حد به هوش مصنوعی در حمله آمریکا نقش داشت

در تحقیقات پنتاگون ادعا شده که اطلاعات نادرست، تصاویر ماهواره‌ای قدیمی و اتکای بیش از حد به هوش مصنوعی در حمله آمریکا نقش داشتند.

در این گزارش آمده که مقام‌ها گفته‌اند دستور دولت ترامپ برای انجام حمله هوائی گسترده در ایران که طی ۲۴ ساعت اول بیش از هزار هدف را مورد حمله قرار داد، زمان موجود برای نهائی‌کردن اهداف را کاهش داده بود.

آن‌ها همچنین کاهش شمار نیروهای نظامی مسئول بررسی و جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان و وجود خلأهای اطلاعاتی درباره این محل را از عوامل مؤثر عنوان کردند.

مقام‌های مذکور گفتند برخی کارکنان فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) بیش از حد به سامانه هوشمند ماون شرکت پالانتیر اتکا کرده و انتظار داشتند این سامانه، اطلاعات قدیمی یا متناقض را شناسایی کند.

هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل پنجشنبه اعلام کرد که دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکا در دو حمله هوائی ماه فوریه (اسفند) به مدرسه میناب و به ورزشگاه لامرد مرتکب جنایت جنگی شده است.

کارشناسان سازمان ملل در گزارش خود تاکید کردند که مدرسه میناب، یک هدف غیرنظامی کاملاً قابل شناسایی بود و هیچ شواهدی مبنی بر استفاده نظامی از آن پیدا نشده است.

این گزارش می‌افزاید «آمریکا در حالی حملات را به سمت ساختمان مدرسه هدایت کرد که از خطر قابل‌توجه اصابت به یک هدف غیرنظامی آگاه بود و با وجود این احتمال، بی‌پروا عمل کرد».

به گزارش فارس، در این حمله‌ ۱۶۸ نفر شهید شدند که حدود ۱۲۰ نفر از آن‌ها دانش‌آموز بودند.