۱۴ میلیون خودروی سواری و موتورسیکلت فرسوده در کشور، ۴۰ درصد کل مصرف بنزین کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش ایسنا، براساس داده‌ها و آمارهای موجود، نزدیک به حدود ۱۴ میلیون دستگاه خودروی سواری و موتورسیکلت فرسوده در کشور، سالانه نزدیک ۲۰ میلیارد لیتر بنزین مصرف می‌کنند که همین تعداد ۴۰ درصد از سهم مصرف روزانه بنزین را به خود اختصاص داده است.

طبق آمارها، کل مصرف بنزین کشور سالانه حدود

49 میلیارد و 300 میلیون لیتر است که بر پایه مصرف روزانه به صورت میانگین ۱۳۵ میلیون لیتر مصرف را شامل می‌شود که سهم فرسوده‌ها از این مصرف بسیار چشمگیر است؛ به‌ویژه در بخش خودرو سواری براساس داده‌های موجود بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه با پیمایش سالانه ۲۰ هزار کیلومتری به طور متوسط به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۶ لیتر بنزین مصرف می‌کنند که در مجموع سالانه حدود هشت میلیارد و 300 میلیون لیتر بنزین را شامل می‌شود.

در میان موتورسیکلت‌ها نیز بیش از ۱۱ میلیون دستگاه فرسوده با پیمایش سالانه ۱۵ هزار کیلومتر و متوسط مصرف هفت لیتر در ۱۰۰ کیلومتر، سالانه نزدیک به ۱۲ میلیارد لیتر بنزین را مصرف می‌کنند. این در حالی است که طبق برآوردها،‌ میزان آلایندگی هر موتورسیکلت کاربوراتی معادل هفت دستگاه خودرو است.

نتیجه نوسازی 5 میلیون وسیله نقلیه

اخیرا محمدصادق حاتمی؛ مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو گفت: حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار خودروی سواری فرسوده، نزدیک به ۷۰۰ هزار وانت فرسوده و ۱۶ هزار دستگاه کامیون کشنده با سن بالای ۵۰ سال در کشور وجود دارد که در اولویت نوسازی است و در بخش موتورسیکلت نیز بین پنج تا هشت میلیون دستگاه فرسوده در حال تردد برآورد می‌شود. او، مصرف سوخت حدود ۱۴ میلیون وسیله فرسوده را معادل یک و نیم برابر ناترازی روزانه بنزین کشور دانست و افزود: اگر تنها یک میلیون خودروی سواری فرسوده نوسازی و جایگزین شود؛ سالانه حدود یک میلیارد و 200 میلیون لیتر کاهش مصرف و اگر چهار میلیون موتورسیکلت فرسوده نیز از رده خارج و با نمونه‌های نو (به‌ویژه کم‌مصرف یا برقی) جایگزین شوند، حدود دو میلیارد و 100 میلیون لیتر صرفه‌جویی به‌دست می‌آید. بنابراین در مجموع، نوسازی هدفمند پنج میلیون دستگاه وسیله نقلیه، می‌تواند سالانه حدود سه میلیارد و 300 میلیون؛ معادل روزانه 9 میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی ایجاد کند.

به گفته مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودرو، در طول ۲۰ سال گذشته مجموعا دو میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده که ۶۸۰ هزار دستگاه؛ معادل ۲۵ درصد کل آن، مربوط به سه سال اخیر است.