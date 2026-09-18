نصف ظرفیت سیانجی کشور خاک میخورد
کاهش سهم CNG از سبد سوخت خودروها در حالی رخ داده که بیش از نیمی از ظرفیت عرضه این سوخت بلااستفاده مانده است. وضعیتی که نشان میدهد ایران همزمان با تشدید ناترازی بنزین، یک ظرفیت آماده برای کاهش مصرف این سوخت را کنار گذاشته است.
به گزارش اقتصاد معاصر، دادههای رسمی نشان میدهد که ظرفیت عرضه روزانه CNG کشور بیش از ۳۵ میلیون مترمکعب برآورد میشود. به عبارتی دیگر، اکنون بیش از ۵۴ درصد از ظرفیت عرضه CNG عملا بلااستفاده مانده است. این ظرفیت بلااستفاده در صورت سیاستگذاری دقیق قیمتی و غیرقیمتی، میتواند بخشی از راهحل ناترازی بنزین باشد.
کارشناسان برای افزایش استفاده از این ظرفیت، دو مسیر اصلی را مطرح میکنند. اول، استفاده مؤثرتر از ناوگان خودروهای دوگانهسوز است. طبق اعلام مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار خودروی دوگانهسوز فعال در کشور وجود دارد اما بخش قابل توجهی از آنها عملا CNG مصرف نمیکنند.
به گفته کارشناسان انرژی، اگر این ناوگان به شکل مؤثرتری به سمت مصرف CNG هدایت شود، امکان افزایش مصرف روزانه این سوخت تا حدود ۲۸ میلیون مترمکعب وجود خواهد داشت. تحقق این سطح از مصرف به معنای رشد
۱۲ میلیون مترمکعبی مصرف CNG و به همان نسبت، کاهش مصرف بنزین خواهد بود.
اخیرا با تغییر نرخ پله سوم از پنج به ۱۰ هزار تومان، تغییر الگوی مصرف دارندگان خودروهای دوگانهسوز تا حدودی انجام شده و در سمت دیگر نیز، دولت قیمت CNG را رایگان کرده است. گرچه هنوز دادههای رسمی مصرف بنزین منتشر نشده اما به نظر میرسد این افزایش نیز بتواند بخشی از مصرف بنزین را به مصرف CNG تغییر دهد.
اقدام دوم دولت میتواند کاهش سهمیه بنزین اختصاص یافته به خودروهای دوگانهسوز باشد. به نظر میرسد این اقدام قهری نیز در کاهش مصرف بنزین مؤثر خواهد بود.
در کنار این سیاستهای قهری، در حال حاضر با ظرفیت فعلی تبدیل کارگاهی، امکان تبدیل سالانه ۳۰۰ هزار خودروی پرمصرف وجود دارد. این اقدام نیز میتواند بهویژه در استانهای هدف و میان تاکسیهای اینترنتی اجرا شده و برآورد این است که بتواند حدود چهار میلیون مترمکعب دیگر به مصرف CNG کشور اضافه کند.
در آن صورت، مصرف CNG کشور میتواند به روزانه حدود ۳۲ میلیون مترمکعب برسد و مجموعا معادل حدود ۱۶ میلیون لیتر در روز از مصرف بنزین بکاهد. ظرفیتی که میتواند بخش قابل توجهی از نیاز وارداتی بنزین را پوشش دهد.
در کنار این اقدامات قیمتی و غیرقیمتی، ضروری است دولت جلوی جوسازیها و ارائه اطلاعات غلط درخصوص آسیبهای مصرف CNG را گرفته و اجازه ندهد برخیها با اهداف خاص، با ارائه اطلاعات غلط، مانع از تنوعبخشی به سبد سوخت و تابآوری این سیستم شود.