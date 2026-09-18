وزیر نفت از افزایش تولید گازوئیل در پالایشگاه‌های کشور و توقف واردات به دلیل بی‌نیازی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن پاک‌نژاد با اشاره به افزایش تولید گازوئیل در پالایشگاه‌های کشور اظهار داشت: ایران تا اواسط سال گذشته واردکننده گازوئیل بود اما با افزایش خوراک نفت خام پالایشگاه‌ها و تغییر سازوکار‌های فرآیندی مدتی است واردات این فرآورده متوقف

شده است.

او با بیان اینکه پالایشگاه مهر خلیج‌فارس تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: این پالایشگاه می‌تواند در افزایش تولید بنزین، گازوئیل و سایر سوخت‌های مورد نیاز کشور نقش مؤثری داشته باشد.

پیش از این محمدصادق عظیمی‌فر؛ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفته بود که «با بهره‌برداری از دو پالایشگاه جدید آدیش جنوبی و مهر خلیج‌فارس تا پایان سال در مجموع روزانه حدود 12میلیون لیتر به تولید بنزین و حدود پنج میلیون لیتر به تولید نفت‌گاز (گازوئیل) افزوده خواهد شد.»

به این ترتیب و با وجود آنکه 90 درصد از قاچاق روزانه حدود 25 میلیون لیتر سوخت کشور مربوط به گازوئیل است؛ شاهد توقف واردات بوده‌ایم.

در نتیجه با در نظر گرفتن افزایش ظرفیت تولید تا پایان سال عملا می‌توان احتمال صادرات گازوئیل را نیز مطرح کرد.

این موضوع البته در صورتی امکان‌پذیر است که شاهد افزایش مصرف نباشیم.

چالش کنترل مصرف نیز نیازمند سیاست‌های غیرقیمتی از جانب دولت است؛ موضوعی که گاهی در تفکرات گروهی خاص گم می‌شود.