معاون بنیاد علوی از تهیه و توزیع ۲۷۵ هزار بسته نوشت‌افزار در قالب پویش «مهر علوی» برای دانش‌آموزان دهک‌های یک تا چهار در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن مردعلی در بازدید از انبار و مراحل بسته‌بندی نوشت‌افزار آینده‌سازان کشور در مناطق کم‌برخوردار گفت: یکی از مأموریت‌های اصلی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در حوزه اجتماعی، تحقق عدالت آموزشی است. بخش اول رویکرد ما حمایت نرم‌افزاری برای موفقیت دانش‌آموزان دهک یک تا چهار در آزمون‌های سراسری و پیشگیری از بازماندگی از تحصیل است و بخش دوم، تأمین نوشت‌افزار‌های موردنیاز این دانش‌آموزان در مناطق محروم است.

مردعلی افزود: در چارچوب پویش ملی «به سوی آینده» که هدف آن تأمین یک میلیون و ۶۸۰ هزار بسته نوشت‌افزار است، بنیاد علوی مسئولیت تأمین ۲۷۵ هزار بسته را بر عهده گرفته است. این فرآیند با همکاری بیش از هزار و۲۵۰ گروه مردمی، خیرین، مساجد و گروه‌های جهادی در استان‌های مختلف به اجرا درآمده است.

وی با اشاره به کیفیت اقلام تأمین‌شده، گفت: برای حفظ شأن دانش‌آموزان مناطق محروم، با بهترین تولیدکنندگان نوشت‌افزار کشور همکاری کردیم تا بسته‌هایی باکیفیت شامل بیش از ۲۰ قلم لوازم تحصیلی، متناسب با نیاز مقاطع ابتدایی و متوسطه تهیه شود.

معاون بنیاد علوی با اشاره به عدالت در توزیع، اعلام کرد که تمرکز ویژه این طرح بر مناطقی است که در دوران جنگ تحمیلی بیشترین آسیب‌ها را دیده‌اند و به همین دلیل استان‌های جنوبی و غربی کشور در اولویت قرار دارند. برای شناسایی دقیق متقاضیان از سیستم وسع‌سنجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده کردیم تا اطمینان حاصل شود بسته‌ها دقیقاً به دست دانش‌آموزان دهک یک تا چهار می‌رسد.

مردعلی همچنین درخصوص ابعاد اقتصادی طرح گفت: ارزش ریالی این بسته‌ها نزدیک به ۲۷۵ میلیارد تومان است و بخشی از این اعتبار توسط گروه‌های مردمی و خیرین تأمین شده است. در مرحله بسته‌بندی نیز از ظرفیت‌های مردمی استفاده شده و زنان سرپرست خانوار نیز سهم ویژه‌ای در آماده‌سازی این بسته‌ها داشته‌اند.

وی با بیان اینکه بسته‌های لوازم‌التحریر شامل ۲۰ قلم لوازم موردنیاز دانش‌آموزان در دو مقطع تحصیلی دبستان و دبیرستان تهیه شده که نیاز یک سال دانش‌آموز را تأمین می‌کند، گفت: تاکنون توزیع در ۱۰ استان آغاز شده و بیش از ۳۲ هزار بسته تحویل داده شده است. حداکثر تا ۲۹ شهریورماه تمامی بسته‌ها در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت و والدین از طریق پیامک از نحوه دریافت این بسته‌ها مطلع خواهند شد.