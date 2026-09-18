برنامه درمان رایگان بیماران سرطانی از اول مهر
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: برنامه جامع سرطان کشور از مهرماه آغاز خواهد شد و تمام بیماران سرطانی خدمات رایگان دریافت میکنند.
به گزارش ایسنا، سیدسجاد رضوی شامگاه پنجشنبه ۲۶ شهریور در مراسم افتتاح مرکز پیشرفته تصویربرداری پزشکی هستهای (پتاسکن) در کرمان با اشاره به اقدامات این استان در حوزه سلامت و ابراز خرسندی از اقدامات صورت گرفته، اظهار داشت: میدانیم که اگر در پیشگیری و تشخیص در مراحل اولیه سرطان اقدام کنیم، ۱۰ برابر در درمان صرفهجویی میشود و انجام چنین کارهایی در حوزه تشخیص و درمان نتایج و برکات فراوانی برای مردم دارد.
رضوی افزود: اتفاقی که در سلامت دنیا رخ میدهد این است که تکنولوژی و فناوریهای نوین شدیداً در حال پیشرفت است و کشورهایی که در این زمینه کار نکنند، با مشکل مواجه خواهند شد. وی با بیان اینکه تکنولوژی جدید دارد جای نفت و معادن را میگیرد، اکنون صحبت از ژنتراپی است و نباید عقب بمانیم؛ گفت: هیچ دولتی در دنیا به تنهایی از پس هزینههای سلامت برنمیآید مگر با کمک خیران، سازمانها و... و این اتفاق در کرمان دارد میافتد و باید در کشور تعمیم داده شود. کرمان در مسیر علمی و شناخت زیست جغرافیایی سرطان دارد خوب کار میکند و قطعاً الگو خواهد شد.
معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: در حوزه سلامت بیمار حق انتخاب ندارد و وقتی پزشک تشخیص دهد که پتاسکن باید انجام شود، بیمار نمیتواند بگوید انجام نمیدهم و چه بسا برای تأمین هزینهها ماشین و خانهاش را بفروشد.
رضوی ادامه داد: برنامه جامع سرطان کشور در مهرماه آغاز خواهد شد و همه کارهای مربوط به سرطان از جمله بیمه، پزشک، بیمار و خیران در سامانه ثبت و شناسنامهدار خواهد شد.
وی با بیان اینکه برنامه این است تمام بیماران سرطانی خدمات رایگان دریافت کنند، افزود: ما مصوبه دولت و مجلس را در کشور داریم که درمان سرطان رایگان باشد اما در عمل اینگونه نیست و باید از مهرماه همه در این سامانه به صورت فعال شرکت کنند تا بیماری به علت مسائل مالی از درمان با کیفیت محروم نشود.