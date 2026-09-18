3 کشته بر اثر تیراندازی در مدرسه
مقامات فیلیپینی اعلام کردند که بر اثر
تیراندازی در مدرسهای در جنوب این کشور، سه نفر از جمله دو دانشآموز و فرد تیرانداز ۱۶ ساله کشته شدند.
به گزارش ایرنا از شبکه سی ان ان، شهردار شهر بانگا در جنوب کوتاباتو جایی که تیراندازی در آن رخ داد، گفت: در این حادثه هشت نفر دیگر زخمی شدند که وضعیت عمومی چهار نفر از آنها وخیم است و همه قربانیان دانشآموزان ۱۴ تا ۱۷ ساله هستند. این تیراندازی پس از دو حادثه مرگبار درگیر از ماه ژوئن در مدارس فیلیپین رخ میدهد. تاکنون تیراندازی در مدارس فیلیپین نادر بود است. ضارب بعد از ناهار شروع به تیراندازی به دانشآموزان کرد. وی به ۱۰ دانشآموز شلیک و سپس اقدام به خودکشی کرد. ماه گذشته نیز بر اثر تیراندازی یک دانشآموز در مدرسهای در جنوب این کشور،
۲ نفر از جمله فرد تیرانداز کشته شدند. این تیراندازی پس از حملهای در ماه ژوئن به یک دبیرستان دولتی در شهر تاکلوبان رخ داد که در آن حداقل سه دانش آموز کشته و حدود ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند. در این حادثه نیز دو دانشآموز عامل تیراندازی بودند. تیراندازی در مدارس در فیلیپین نادر و قوانین نسبتاً سختگیرانهای در مورد مالکیت اسلحه، از جمله بررسی سوابق و الزامات ارزیابی روانشناختی دارد، گرچه سلاحهای گرم غیرقانونی در این کشور خرید و فروش میشوند.