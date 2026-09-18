واژگونی قایق حامل پناهجویان با 3 کشته

واژگونی یک قایق حامل پناهجویان در جزایر قناری اسپانیا به جان باختن سه پناهجو منجر شد.

به گزارش خبرگزاری میزان‌، پس از عملیات نجات دریایی اسپانیا در نزدیکی جزیره لانزاروته، یکی از جزایر مجمع‌الجزایر قناری اسپانیا در اقیانوس اطلس، سه نفر جان باختند و یک نفر در وضعیت بحرانی قرار گرفت. دو کشتی نجات دریایی و همچنین یک بالگرد، این عملیات را انجام دادند و رسانه‌های محلی گزارش دادند که در مجموع

۸۲ مهاجر با اصالت آفریقایی به خشکی آورده شدند. دست‌کم ۱۶ نفر پس از ورود به بندر آرسیفه مجبور به انتقال به بیمارستان شدند. طبق گزارش برخی رسانه‌های محلی، کشتی النیر ۶۳ نفر از اهالی جنوب صحرای آفریقا، شامل ۵۶ مرد، چهار زن و اجساد سه فرد فوت شده را خارج کرد، در حالی که کشتی آکروکس ۱۹ نفر دیگر از اهالی جنوب صحرای آفریقا، شامل

۱۵ مرد و چهار زن، را نجات داد و در بندر آرسیفه پیاده کرد.

این دو رقم روی هم رفته، مجموع اولیه ۸۲ نفر را نشان می‌دهد. با این حال، یک رسانه اسپانیایی گزارش داد که سازمان نجات دریایی این کشور در ابتدا تعداد سرنشینان را ۸۲ نفر اعلام کرده بود که سه نفر از آنها جان باخته و یکی از آنها با بالگرد تخلیه شده بود. سازمان نجات دریایی توضیح داد که قایق بادی در آب‌های تحت مسئولیت نجات مراکش بوده است، اما این کشور به دلیل کمبود منابع فعلی از اسپانیا خواسته بود که این عملیات را بر عهده بگیرد. این دومین فاجعه بزرگ گزارش شده تاکنون در ماه سپتامبر در مسیر مهاجرت جزایر قناری است که توسط سازمان ملل یکی از خطرناک‌ترین مسیر‌های جهان در نظر گرفته می‌شود. در اوایل سپتامبر، سازمان نجات دریایی ۴۴ نفر را نجات داد که پس از حرکت از گامبیا به سمت جزایر قناری با یک قایق ماهیگیری چوبی، ۲۶ روز را در اقیانوس اطلس گذرانده بودند.

امدادگران گزارش دادند که دست‌کم پنج جسد در کشتی وجود دارد که به دلیل شرایط نامساعد دریا نتوانسته‌اند آنها را خارج کنند. با این حال، اطلاعات ارائه شده توسط بازماندگان و خانواده‌هایشان نشان می‌دهد که تعداد کل کشته‌شدگان آن عبور ممکن است به ۸۳ نفر رسیده باشد.