وزیر بهداشت: واکسیناسیون عمومی اطفال بدون کمبود در حال انجام است
وزیر بهداشت از آغاز توزیع واکسن آنفلوآنزا از اواخر شهریورماه با اولویت سالمندان و گروههای پرخطر خبر داد و گفت: واکسیناسیون عمومی که عمدتاً مربوط به اطفال است، با هیچ کمبودی مواجه نیست.
به گزارش وبدا، محمدرضا ظفرقندی روز پنجشنبه در حاشیه آیین گرامیداشت پنجاه و یکمین سالروز تأسیس اورژانس پیشبیمارستانی 115، درباره تأمین واکسن آنفلوآنزا اظهار داشت: واکسن آنفلوآنزا در گذشته از شرکتهای اروپایی تأمین میشد که به دلایلی همکاری لازم را نداشتند؛ اما جایگزین آن را از کشورهای چین و روسیه تهیه کردیم که از اواخر شهریورماه وارد سیستم بهداشتی کشور خواهد شد و با اولویت سالمندان و گروههای پرخطر، تزریق میشود.
تداوم واکسیناسیون عمومی بدون کمبود
ظفرقندی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت واکسنهای برنامه واکسیناسیون عمومی گفت: واکسیناسیون عمومی که عمدتاً مربوط به اطفال است، با هیچ کمبودی مواجه نیست و به قدر کافی تهیه شده است. خوشبختانه حتی در شرایط جنگی و تحریم، در زمینه واکسنهای ضروری مشکلی نداریم و واکسنهای موردی مانند آنفلوآنزا نیز در زمان مقرر تهیه و توزیع میشود.
تقویت ناوگان اورژانس با مشارکت استانداریها
وی با اشاره به اهمیت زمان در اورژانس پیشبیمارستانی افزود: اورژانس سیستم بسیار منظمی دارد که عملکرد آن مشابه سیستمهای نظامی است و همکاران ما باید در اسرعوقت به محل حادثه برسند؛ بنابراین مهمترین اولویت ما کاهش زمان حضور بر بالین بیمار است.
وزیر بهداشت از تقویت ناوگان اورژانس خبر داد و گفت: قراردادهایی با استانداریها منعقد شده است که براساس آن، ۵۰ درصد هزینه نوسازی ناوگان آمبولانس توسط استانداران و ۵۰ درصد توسط وزارت بهداشت تأمین شود تا بتوانیم ناوگان اورژانس را به شکل مؤثری تقویت کنیم.
ظفرقندی ادامه داد: پروتکلهای دیگری را نیز دنبال میکنیم تا اورژانس وارد حوزه آموزش به مردم شود. این بسیار مهم است که مردم آموزشهای لازم را ببینند تا بتوانند تا زمان رسیدن اورژانس، اقدامات اولیه و حمایتی لازم را برای بیماران انجام دهند.