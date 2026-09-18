شهریه مدارس غیردولتی اعلام شد

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش میزان حداکثر شهریه این مدارس را اعلام کرد.

احمد محمودزاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تقریباً ۹۰ درصد شهریه مدارس در سامانه شهریه وجود دارد، گفت: ۵ درصد مدارس باقیمانده مربوط به مدارسی است که احتمال توقف یا تعطیلی دارند که مدارک خود را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند. همچنین ۵ درصد دیگر، مدارسی هستند که در انتظار نظر شورای نظارت استانند تا ابلاغ شهریه‌شان انجام شود که ظرف چند روز آتی شهریه این مدارس نیز مشخص و اعلام می‌شود.

هزینه لباس فرم، اردو، ایاب و ذهاب و غذا

از شهریه جداست

محمودزاده تأکید کرد: شهریه مدارس با شهریه فوق‌برنامه و سایر فعالیت‌ها و همچنین فعالیت‌های آموزشگاهی باید جدا در نظر گرفته شود به طوری که هزینه لباس فرم، غذا، سرویس ایاب‌وذهاب و اردو از شهریه جداست که با مصوبه انجمن اولیاء و مربیان تعیین و انجام می‌پذیرد.

وی با اشاره به فعالیت‌های آموزشگاهی ادامه داد: آموزش زبان خارجه جزو شهریه‌ مدرسه نیست و بلکه فعالیت‌ آموزشگاهی به‌شمار می‌رود و اگر دانش‌آموزی این نوع آموزش را در مدرسه هم ثبت‌نام نکند، ممکن است در آموزشگاه ثبت‌نام و شهریه مربوطه را بپردازد.

کف و سقف شهریه مدارس غیردولتی

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی درباره کف و سقف شهریه برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ گفت: سقف شهریه مدارس غیردولتی کشور برای تهران است؛ این رقم برای دوره ابتدایی همراه با فوق‌برنامه ۱۷۲ میلیون، در متوسطه اول به همراه فوق‌برنامه ۲۰۰ میلیون تومان و در متوسطه دوم به همراه فوق‌برنامه ۲۲۰ میلیون تومان است که مدارس خاص هم مشمول این رقم می‌شوند.

محمودزاده در پاسخ به این سؤال که اگر والدین با شهریه‌ای متفاوت با رقم اعلامی مواجه شوند چگونه شکایت خود را می‌توانند اعلام کنند؟ افزود: می‌توانند در سامانه شهریه، تخلفات را گزارش و یا شکایت کنند، همچنین می‌توانند حضوری به آموزش‌وپرورش منطقه نیز مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه شهریه به تفکیک هر استان اعلام می‌شود، ادامه داد: به طور مثال کف شهریه استان گیلان ۳۱ میلیون تومان است اما کف شهریه در شهر تهران برای دوره ابتدایی ۶۵ میلیون تومان است. همچنین استان گلستان کمترین کف و استان تهران بیشترین سقف شهریه را دارد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی اظهار داشت: والدین توجه داشته باشند که هنگام تفکیک شهریه، هزینه‌های مربوط به لباس، غذا، اردو، میان وعده و فعالیت‌های آموزشگاهی(زبان خارجه) را جداگانه در نظر بگیرند، اگر بیشتر از شهریه شهر و منطقه خودشان بود، تخلف را در سامانه ثبت و یا شکایت کنند. چرا که شهریه‌های مصوب اعلامی، شهریه مدارس به همراه فوق‌برنامه است لذا هزینه غذای روزانه و لباس و... جداگانه محاسبه می‌شود. هدف از این تفکیک، آگاهی کامل خانواده‌ها از این موضوع است که چه خدماتی در قبال چه مبلغی دریافت می‌کنند.