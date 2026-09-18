جانشین پلیس راهور فراجا اعلام کرد که در یک ماه اخیر هزار و 609 نفر در تصادفات جاده‌های برون‌شهری جان‌باختند.

به گزارش تسنیم، سردار احمد کرمی‌اسد با اشاره به افزایش خطر تصادفات در روزهای پایانی شهریورماه، از مسافران تابستانی خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی را استعلام کنند. کرمی‌اسد با اشاره به آمار جان‌باختگان حوادث رانندگی در شهریورماه، افزود: در همین ماه یک‌هزار و 609 نفر از هموطنان‌مان در پی تصادفات در جاده‌های برون‌شهری جان خود را از دست داده‌اند که به‌طور میانگین روزانه بیش از 50 نفر می‌شود. وی ادامه داد: شهریورماه از جمله ماه‌هایی است که ریسک وقوع تصادفات و حوادث جاده‌ای در آن بالاست و لازم است مسافران، به‌ویژه در روزهای پایانی شهریور، برنامه‌ریزی مناسبی برای سفر خود داشته باشند. جانشین پلیس راهور فراجا افزود تأکید کرد: مسافران پیش از حرکت حتماً آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی را از نظر ترافیکی و جوی استعلام کنند و با توجه به گزارش‌های سازمان هواشناسی درباره بارش باران در برخی مناطق، احتمال لغزندگی جاده‌ها را جدی بگیرند. کرمی‌اسد با اشاره به شرایط جوی روزهای اخیر و تأثیر آن بر وضعیت راه‌ها گفت: در دو هفته گذشته نیز به‌دلیل شدت بارش‌ها در جاده‌های شمالی و ریزش سنگ، برای ساعاتی مجبور به انسداد برخی محورها، به‌ویژه آزادراه تهران- شمال و جاده قدیم شدیم. وی با توصیه به رانندگان برای رعایت سرعت مطمئنه و توجه جدی به شرایط جاده‌ها گفت: پیش‌بینی شرایط سفر و اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش حوادث و حفظ جان مسافران داشته باشد.

توصیه‌های پلیس راهور برای مدیریت زمان بازگشت از سفر

همچنین رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به پایان سفر‌های تابستانی، توصیه‌هایی به هموطنان برای مدیریت زمان بازگشت از سفر ارائه کرد و گفت: به رانندگان توصیه می‌کنیم برای بازگشت عجله نکنند و دو تا سه برابر زمان عادی برای سفر خود در نظر بگیرند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرهنگ سیاوش محبی افزود: مسافران باید سفر خود را به خوبی مدیریت و زمان حرکت را توزیع کنند. همچنین توصیه می‌شود در طول شب استراحت کرده و روز را برای ادامه مسیر انتخاب کنند تا خستگی و خواب‌آلودگی موجب بروز حادثه نشود. محبی با تأکید بر ضرورت پرهیز از تخلفات حادثه‌ساز، گفت: رانندگان باید از ارتکاب تخلفات حاد، به‌ویژه سرعت غیرمجاز و انحراف به چپ که از مهم‌ترین علل وقوع تصادفات مرگبار در جاده‌های کشور هستند، جداً خودداری کنند. وی ادامه داد: همکاران پلیس در سراسر کشور به صورت شبانه‌روزی در محور‌های مواصلاتی حضور دارند و تلاش می‌کنند هموطنان با آرامش و سلامت به مقصد برسند. رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره تمهیدات پلیس برای مدیریت ترافیک در ایام پرتردد تابستان نیز اظهار داشت: برخورد با تخلفات حادثه‌ساز همواره خط قرمز پلیس بوده و در این ایام نیز اولویت کاری همکاران در سراسر کشور است. سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ و حرکت در جهت خلاف از جمله تخلفاتی هستند که پلیس با آنها برخورد می‌کند و برای محور‌های پرتردد نیز محدودیت‌های ترافیکی متناسب با شرایط پیش‌بینی و اجرا خواهد شد. محبی درباره محور‌های دارای بیشترین تصادفات در ایام تابستان، گفت: بیشترین تصادفات در این مدت در استان‌های گیلان، خراسان‌جنوبی، ایلام، یزد و قم به ثبت رسیده است. وی با اشاره به نقش عوامل انسانی در وقوع تصادفات، بیان داشت: بیشترین علت وقوع تصادفات، خطای انسانی است؛ با این حال باید توجه داشت که جاده و وسیله نقلیه نیز باید ایمن باشند و جاده‌ها و خودرو‌ها باید به‌گونه‌ای باشند که در صورت بروز خطای انسانی، تا حد امکان از شدت پیامد‌های حادثه کاسته شود.

7 کشته در تصادف خودروی شوتی با کامیونت در محور سرباز

رئیس پلیس راه فراجا همچنین از تصادف رخ‌به‌رخ یک دستگاه پژو 405 حامل اتباع غیرمجاز با کامیونت زامیاد در محور سرباز با 7 کشته خبر داد. به گزارش تسنیم، سرهنگ سیاوش محبی اظهار داشت: حدود ساعت 8 صبح جمعه 27 شهریورماه، یک فقره تصادف رخ‌به‌رخ بین یک دستگاه کامیونت زامیاد حامل سوخت گازوئیل و یک دستگاه پژو 405 در کیلومتر 15 محور سرباز رخ داد. محبی افزود: با حضور بموقع عوامل پلیس راه در محل حادثه و انجام بررسی‌های اولیه، مشخص شد پژو 405 حامل تعدادی از اتباع افغانستانی غیرمجاز بوده است. وی ادامه داد: متأسفانه در پی این حادثه 7 نفر جان خود را از دست دادند و 9 نفر نیز مصدوم شدند که به مراکز درمانی منتقل شدند. برابر بررسی کارشناسان، علت اولیه تصادف، بی‌احتیاطی راننده پژو 405 به علت انحراف به چپ نسبت به کامیونت زامیاد اعلام شده است.