درمانهای غیرتخصصی دیسک کمر خطر آسیبهای عصبی و فلج را افزایش میدهد
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان با تأکید بر ضرورت پرهیز از درمانهای تجربی و غیرعلمی برای مشکلات دیسک کمر، گفت: استفاده از روشهای درمانی بدون تأیید علمی و مراجعه به افراد غیرمتخصص میتواند عوارض جدی، از جمله آسیبهای عصبی، فلج و مشکلات دائمی ایجاد کند.
به گزارش وبدا، محمدرضا ساعتیان با اشاره به عوامل مؤثر در بروز و تشدید مشکلات دیسک کمر اظهار داشت: مشکلات دیسک ستون فقرات، بهویژه در سنین بالاتر، میتواند ناشی از پارگی یا برجستگی دیسکها، ضخیمشدن لیگامانها و تغییرات ناشی از افزایش سن در ستون فقرات باشد. وی افزود: افزایش فشار واردشده به دیسکها که معمولاً بر اثر فعالیتهای سنگین یا بلندکردن مکرر اجسام سنگین ایجاد میشود، میتواند موجب آسیب و پارگی دیسک و در ادامه، بروز مشکلات عصبی شود.
این متخصص مغز و اعصاب با بیان اینکه دیسکهای ستون فقرات نقش ضربهگیر دارند، عنوان کرد: دیسکها از دو بخش اصلی تشکیل شدهاند؛ بخش مرکزی که ماهیتی ژلمانند دارد و بخش بیرونی که از بافتی سختتر تشکیل شده است. در صورت واردشدن فشار بیش از حد، بخش مرکزی ممکن است از قسمت بیرونی دیسک خارج شده و با فشار بر ریشههای عصبی، علائم مختلفی ایجاد کند.
ساعتیان ادامه داد: درد شدید، انتشار درد به اندامها، بیحسی و ضعف از جمله علائمی است که میتواند در اثر فشار دیسک بر اعصاب ایجاد شود و در موارد شدیدتر، اختلال در عملکرد اندامها نیز ممکن است رخ دهد. وی همچنین درباره تنگی کانال نخاعی گفت: این عارضه معمولاً در پی ضخیمشدن لیگامانها، آرتروز و تغییرات مربوط به دیسکها ایجاد میشود و در افراد مسن شیوع بیشتری دارد. تنگی کانال نخاعی میتواند با ایجاد فشار بر نخاع و ریشههای عصبی، موجب درد، اختلالات حرکتی و دشواری در انجام فعالیتهای روزمره شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به برخی علائم هشداردهنده، تصریح کرد: افرادی که با دردهای مزمن، مشکلات حرکتی یا ضعف عصبی مواجه هستند، باید در اسرع وقت برای ارزیابی و تشخیص دقیق به پزشک متخصص مراجعه کنند و از هرگونه درمان خودسرانه بپرهیزند.
چاقی و کمتحرکی؛ دو عامل مهم در تشدید مشکلات ستون فقرات
ساعتیان، سبک زندگی کمتحرک، چاقی و بلندکردن مکرر اجسام سنگین را از عوامل مؤثر در افزایش فشار بر ستون فقرات دانست و گفت: انجام فعالیتهای سنگین بهصورت مداوم و بدون آمادگی جسمانی مناسب، احتمال آسیب به دیسکها را افزایش میدهد.
وی با اشاره به نقش اضافهوزن در بروز مشکلات ستون فقرات اظهار داشت: چاقی فشار بیشتری بر ستون فقرات وارد میکند و میتواند زمینه بروز یا تشدید مشکلاتی مانند آسیب دیسک و تنگی کانال نخاعی را فراهم کند.
این متخصص مغز و اعصاب همچنین استرسهای مداوم و ناتوانی در مدیریت آن را از عوامل مؤثر بر تشدید درد دانست و افزود: استرس میتواند در افزایش احساس درد و تشدید علائم بیماران مبتلا به مشکلات دیسک کمر نقش داشته باشد.
درمانهای خانگی جایگزین درمان پزشکی نیستند
ساعتیان درباره استفاده از مسکنها و درمانهای خانگی، از جمله روغنهای گیاهی، گفت: برخی از این روشها ممکن است در کوتاهمدت موجب کاهش درد شوند، اما نباید آنها را جایگزین تشخیص و درمان پزشکی دانست.
وی افزود: در بسیاری از موارد، روشهای غیرجراحی، از جمله فیزیوتراپی، میتوانند در کنترل علائم و بهبود وضعیت بیمار مؤثر باشند، اما در صورتی که علائم ادامه پیدا کند یا بیمار با ضعف عصبی مواجه شود، ممکن است بر اساس تشخیص پزشک، درمانهای تخصصیتر و حتی جراحی ضرورت پیدا کند.
هشدار درباره روشهای غیرعلمی و مداخلات افراد غیرمتخصص
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان با هشدار نسبت به رواج برخی روشهای غیرعلمی برای درمان دیسک کمر، ادامه داد: مداخلات درمانی که توسط افراد فاقد صلاحیت و بدون ارزیابی پزشکی انجام میشود، میتواند خطرات جدی برای بیمار به همراه داشته باشد و حتی در مواردی به آسیبهای دائمی عصبی و فلج منجر شود.
ساعتیان تأکید کرد: تشخیص دقیق علت درد و انتخاب روش درمانی مناسب، نیازمند ارزیابی پزشک متخصص است و بیماران نباید تحت تأثیر تبلیغات یا توصیههای غیرعلمی، اقدام به درمانهای تجربی کنند. وی در پایان گفت: هدف از درمان مشکلات دیسک و ستون فقرات، کنترل درد، جلوگیری از پیشرفت عوارض، حفظ عملکرد حرکتی و ارتقای کیفیت زندگی بیمار است و دستیابی به این اهداف، مستلزم تشخیص صحیح و انتخاب روش درمانی متناسب با شرایط هر فرد است.