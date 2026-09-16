۳۴ میلیون گیمر ایرانی و سهم اندک علومشناختی از صنعت ۱۷۹ میلیارد دلاری
قائممقام آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز با اشاره به گردش مالی ۱۷۹ میلیارد دلاری صنعت گیم در جهان و حضور حدود ۳۴ میلیون گیمر در ایران، بر ضرورت پررنگتر شدن نقش علوم شناختی در صنعت بازی تأکید کرد.
به گزارش ایسنا، محسن نظرپور در رویداد گردهمایی اکوسیستم علوم شناختی، با اشاره به سابقه فعالیتهای تحقیقاتی آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز، گفت: این آزمایشگاه از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز کرد و هنوز فعالیتهای ما برای عموم مردم شناخته شده نیست.
وی تصویب اساسنامه آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز را مربوط به سال ۱۳۹۳ دانست و افزود: این آزمایشگاه در سال ۱۳۹۵ تأسیس شد و این مجموعه با ردیف بودجه مستقل از آن زمان آغاز به کار کرد. علیرغم تلاشهای صورتگرفته، فعالیتهای آزمایشگاه در جامعه شناخته شده نیست، زیرا کاربرد تحقیقات انجامشده بهصورت گسترده در جامعه به کار گرفته نشده است.
قائممقام آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز با بیان اینکه از دو سال گذشته، تمرکز بر علوم کاربردی و چگونگی گسترش تحقیقات در مسائل روزمره جامعه در دستور کار قرار این آزمایشگاه قرار گرفت، گفت: یکی از حوزههای مورد بررسی، بحث گیم و نقش گیمفیکیشن در جامعه است. از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ میلادی، توجه جهانی به استفاده از گیم معطوف شد و اولین بازی کامپیوتری در سال ۱۹۷۱ توسط پانل ارائه شد. هدف از این بازیها، بررسی تأثیرات آنها بر جنبههای مختلف بود.
نظرپور تجربه آسان شکست بدون آسیب جدی، تقویت مهارت حل مسئله، فعال نگهداشتن ذهن، تقویت مهارتهای دیداری، افزایش سرعت پردازش اطلاعات، تقویت حافظه و همچنین تقویت همزمان انجام چند کار را از جمله مزایای بازیهای کامپیوتری نام برد و ادامه داد: در حال حاضر حدود ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون گیمر در سراسر جهان وجود دارد.
وی با بیان اینکه بنیاد بازیهای رایانهای زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۹۴ تأسیس شد و به پیگیری مباحث مربوط به گیم در کشور پرداخت، افزود: طبق آمار این بنیاد، ۳۴ میلیون نفر در ایران گیم بازی میکنند.
قائممقام آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز ادامه داد: از سال ۲۰۲۰، گیم بهعنوان یک ورزش شناخته شده و فدراسیون ورزشهای الکترونیک در سطح جهانی و انجمن ورزشهای الکترونیک در ایران تأسیس شد. مسابقات جهانی این رشته در پنج رشته ورزشی آغاز شده است.
نظرپور به طیف وسیعی از بازیهای رقابتی اشاره کرد و گفت: از بازیهای شبیهساز رانندگی مانند «ایفوتبال» و مسابقات فرمول یک گرفته تا ورزشهای الکترونیکی نظیر شمشیربازی، تیراندازی با کمان و تفنگ، همگی در حوزه گیم قرار میگیرند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه گیم قرار است در المپیک نیز مدالآوری داشته باشد، اهمیت آن برای کشورها دوچندان شده است؛ چرا که میتواند رتبه کشورها را در این رویداد مهم ورزشی جابهجا کند.
قائممقام آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز به جنبه مالی صنعت گیم پرداخت و آماری از گردش مالی آن را ارائه داد و افزود: در سال ۲۰۲۰، گردش مالی کل صنعت ورزش جهان (شامل فوتبال، کشتی، وزنهبرداری، اسبسواری، تنیس و غیره) ۷۵ میلیارد دلار و گردش مالی صنعت سینما ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است.
نظرپور گفت: در مقابل، گردش مالی صنعت گیم بهتنهایی ۱۷۹ میلیارد دلار برآورد شده است که نشاندهنده ارزش مالی عظیم و تأثیرگذاری این حوزه است. این عوامل متعدد - شامل تقویت حافظه، گردش مالی بزرگ و تأثیرگذاری بر رتبه کشورها در ورزش - باعث شد تا آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز بر حوزه گیم تمرکز کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر با فدراسیونهایی چون کشتی، والیبال و آکادمی ملی المپیک همکاری داریم تا با استفاده از گیم، بر روی ذهن ورزشکاران کار کرده و به کاهش استرس، بهبود کیفیت خواب و افزایش بازدهی آنان کمک کنیم.
قائممقام آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز افزود: رانندگی، ورزش، کاهش استرس و اضطراب دانشآموزان و پیشگیری از وقوع خودکشی را زمینههای نفوذ گیم نام برد و اظهار داشت: برخی روشهای درمانی با گیم، تأییدیه FDA را نیز دریافت کردهاند؛ بهعنوان مثال، بیشفعالی با استفاده از گیم به شکلی مؤثرتر از دارو درمان میشود.
نظرپور تأکید کرد: این حوزه در آزمایشگاه ما بهشدت فعال است و در علوم کاربردی مورد استفاده قرار میگیرد. از سایر مراکز نیز تقاضا داریم تا نقش علوم شناختی در گیم را پررنگتر کنند، چرا که در سطح جهانی نیز تأثیر عمیقی بر ذهن مخاطبان گذاشته است.
وی به الهامگیری از بازیها در اغتشاشات اخیر اشاره کرد و گفت: اخیراً در برنامههای تلویزیونی مشاهده شد که برخی از مدلهای حمله و رفتار اغتشاشگران، از بازیهای رایانهای الهام گرفته بود. این نشان میدهد که دشمنان نیز در تلاشاند تا از طریق گیم بر ذهن جوانان ما تأثیر بگذارند، در حالی که ما در این حوزه بسیار کمرنگ عمل میکنیم.
قائممقام آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز با اشاره به خدمات ویژه آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز برای محققان، اظهار داشت: این آزمایشگاه آماده همکاری با محققانی است که قصد دارند در این حوزهها فعالیت کنند. میتوانیم پروژههای جدیدی را در زمینههای ورزش، سالمندی، دانشآموزی و همچنین امور مرتبط با رانندگی تعریف کنیم.