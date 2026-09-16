اذعان پزشکان کانادایی به توانمندی مراکز ناباروری ایران
رئیس پژوهشگاه رویان با اشاره به تجربه یک پزشک ایرانی در کانادا، از توصیف پزشکان این کشور درباره مراکز ناباروری ایران روایت کرد.
عبدالحسین شاهوردی در گفتوگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به مراجعه بیماران خارجی به مراکز ناباروری کشور گفت: امروز افتخار ما این است که زوجهای نابارور ما برای درمان به خارج از کشور نمیروند و میزان قابلتوجهی بیمار خارجی نیز در مراکز کشورمان حضور دارند.
وی در ادامه به تجربه یکی از زوجهای مراجعهکننده اشاره کرد و گفت: زوجی داشتیم که حتی پزشک بود، جایگاه علمی خوبی داشت و برای درمان به کانادا رفته بود. وقتی در آنجا فهمیده بودند ایرانی است، از او پرسیده بودند چرا به فلان مرکز و فلان مرکز در ایران نرفته و درمان نگرفته است. این پزشک میگفت وقتی این مطلب را شنیدم، خیلی احساس غرور کردم که در کشور ما مجموعههایی هستند که آوازهشان در خارج از کشور نیز وجود دارد.
رئیس پژوهشگاه رویان همچنین در توضیح نرخ موفقیت درمان ناباروری در این پژوهشگاه افزود: میزان موفقیت درمان ناباروری در مراکز خوب دنیا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است و میزان موفقیت کلی ما نیز در همین حدود قرار دارد؛ البته این میزان در زمانها و فصلهای مختلف میتواند کم و زیاد شود.
شاهوردی با اشاره به تفاوت معیارهای اعلام آمار در مراکز ناباروری، اظهار داشت: مراکز ناباروری آمارها و اطلاعات متنوعی ارائه میدهند، اما چون معیارهای آنها متفاوت است، نمیتوان به همه این آمارها اطمینان کرد.
وی عنوان کرد: برخی مراکز افراد مسن را از آمار خود جدا میکنند، برخی نیز افرادی را که بیماریهای خاص دارند جدا میکنند و سپس آمار مربوط به قشر جوان را اعلام میکنند؛ در چنین شرایطی ممکن است یک مرکز میزان موفقیت خود را مثلاً ۶۰ درصد اعلام کند، اما وقتی این اطلاعات با یکدیگر مقایسه و همه گروهها در کنار هم قرار داده شوند، میزان موفقیت پایینتر میآید.
شاهوردی با بیان اینکه حتی تعریف «موفقیت» در مراکز مختلف متفاوت است، گفت: بعضی مراکز فقط تشکیل جنین را گزارش میکنند، بعضی بارداری را گزارش میدهند و برخی نیز موفقیت را بر اساس تولد نوزاد اعلام میکنند.
رئیس پژوهشگاه رویان افزود: واقعیت این است که در مراکز خوب دنیا نیز میزان موفقیت را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد معرفی میکنند و میزان موفقیت کلی ما نیز همین است. این عدد در زمانها و فصلهای مختلف و در سنین مختلف میتواند کم و زیاد شود. وی با اشاره به امکان ارزیابی شفاف نتایج درمان در این مراکز گفت: ما آمادگی داریم نتایج خود را با توجه به پرونده و شرایط هر فرد اعلام کنیم و مسئولان بیایند، نتایج را ارزیابی کنند و آن را به مردم اعلام کنند.
شاهوردی ادامه داد: در کشورهای اروپایی، حتی انگلیس، مراکز درمان ناباروری سالانه میزان موفقیت خود را اعلام میکنند و قیمتهای آنها نیز متفاوت است؛ بنابراین فرد میتواند با چشم باز مرکز درمانی خود را انتخاب کند.
رئیس پژوهشگاه رویان با بیان اینکه این مباحث از زمان دکتر کاظمی و حتی پیش از سال ۱۳۸۳ مطرح بوده است، گفت: این بحثها امروز نیز مطرح است، اما باید خوشحال باشیم که امروز زوجهای نابارور ما برای درمان به خارج از کشور نمیروند.