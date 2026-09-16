استفتاء از رهبر شهید انقلاب اسلامی

معاملات طلا

س) من مقداری طلا دارم که به طلا فروش دادم تا با آن کار کند و هر ماه سودی به من بدهد، به این صورت که هر وقت که خواستم می‌توانم مقدار طلایی که دادم را به‌صورت آب‌شده تحویل بگیرم اما اگر خواستم طلا نزد او بماند در انتهای ماه قیمت هر گرم طلا هر چقدر که بود به ازای هر گرمی که دادم ۱.۵ درصد به من سود بدهد؛ آیا چنین قراردادی صحیح است؟

ج) اگر طلا فروش به وکالت از شما طلا را خرید و فروش کرده و چنانچه سودی در حد مذکور در قرارداد یا بیشتر حاصل شود، آن مقدار را به شما بپردازد و بقیه را برای خودش بردارد، اشکال ندارد.

نماز هدیه (وحشت)

س) اهمیت و کیفیت نماز وحشت چگونه است؟

ج) مستحب است برای میت در اولین شب دفن او، نماز هدیه خوانده شود که به «نماز وحشت» معروف است. در حدیث نبوی آمده است: «هیچ ساعتی برای میّت، شدیدتر از شب اول قبر نیست، پس با صدقه دادن به اموات خود رحم کنید و اگر چیزی برای صدقه نداشتید، یکی از شما دو رکعت نماز برای میت بخواند.»

کیفیت نماز وحشت: دو رکعت است که به یکی از دو روش خوانده می‌شود:

روش اول: در رکعت اول سوره حمد و آیة‌الکرسی و در رکعت دوم سوره حمد و ده مرتبه سوره انا انزلناه می‌خواند و بعد از نماز می‌گوید: اللهمّ صَل علی محمّدٍ و آل محمّد وَ ابْعَثْ ثوابَها إلی قَبر فُلان بن فُلانْ (به جای فلان بن فلان نام میّت و پدرش را ببرد.)

مراد از آیة‌الکرسی در نماز لیلة‌الدفن و غیر آن همان آیه اول است یعنی تا وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیم بجز مواردی که تصریح شده باشد، آیة‌الکرسی تا هم فیها خالدون است.

روش دوم: در رکعت اول، یک مرتبه سوره حمد و دو مرتبه سوره توحید و در رکعت دوم یک مرتبه سوره حمد و ده مرتبه سوره تکاثر می‌خواند و بعد از سلام می‌گوید: اللهمّ صل علی محمّدٍ و آل محمّد وَ ابْعَثْ ثوابَها إلی قَبر فُلان بن فُلانْ (به جای فلان بن فلان نام میّت و پدرش را ببرد.)

توجه: یک نماز هدیه برای یک میّت کفایت می‌کند. خواندن یک نماز برای چند میت یا خواندن چند نماز برای یک میت، به امید مطلوبیت و ثواب، اشکال ندارد.

فضیلت نماز وحشت: در روایت است که خداوند متعال از همان ساعت که نماز خوانده می‌شود هزار فرشته به قبر آن میّت- در حالی که با هر یک از آنها جامه و حُلّه‌ای است- می‌فرستد و تا روزی که در صور دمیده می‌شود (قیامت) قبر او وسعت پیدا می‌کند و به کسی که این نماز را می‌خواند، به عدد آنچه آفتاب بر آن می‌تابد، حسنه داده می‌شود و چهل درجه، رفعت پیدا می‌کند.

وقت نماز: وقت نماز وحشت، اولین شب پس از دفن میت است- هر وقت از شب که باشد- اگر چه خواندن آن در اول شب بهتر است. اگر بخواهند میت را به شهر دیگری ببرند، یا به هر دلیل دفن او تأخیر بیفتد، باید نماز وحشت را تا شب اول پس از دفن تأخیر بیندازند.