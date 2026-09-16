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کد خبر: ۳۳۸۲۲۵
تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۵
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قیام لله، یک موعظه نجات‌بخش برای مبارزه با نفس

«خواجه عبدالله انصاری در منازل السائرین که منازل اهل سلوک را ذکر می‌کند، اول منزل را منزل «یقظه»، منزل بیداری، ذکر می‌کند و این آیه شریفه را هم شاهد می‌آورد که خداوند فرموده است «أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ». ایشان تعبیرش این است که یعنی بیدار بشوید. بیدار شدن هم یک قسم از قیام است، و تمام نهضت‌هایی که در عالم واقع می‌شود، آن هم قیام است. قیام از خواب و قیام بعد از بیداری.»(۱)
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۱- صحیفه امام، ج ۱۰، ص ۲۴۳

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