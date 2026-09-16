«خواجه عبدالله انصاری در منازل السائرین که منازل اهل سلوک را ذکر می‌کند، اول منزل را منزل «یقظه»، منزل بیداری، ذکر می‌کند و این آیه شریفه را هم شاهد می‌آورد که خداوند فرموده است «أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ». ایشان تعبیرش این است که یعنی بیدار بشوید. بیدار شدن هم یک قسم از قیام است، و تمام نهضت‌هایی که در عالم واقع می‌شود، آن هم قیام است. قیام از خواب و قیام بعد از بیداری.»(۱)

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۱- صحیفه امام، ج ۱۰، ص ۲۴۳