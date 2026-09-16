حسین ابن ابی‌الخطاب می‌گوید: با امام هادی(ع) در مسجدالنبی بودیم، سپس جماعتی از صوفیان داخل مسجد شدند و در قسمتی از مسجد به‌صورت حلقه و دایره‌وار نشستند و شروع کردند به تهلیل (لَا إِلهَ إِلَّا اللّهُ) گفتن. حضرت فرمودند: «به این نیرنگ‌بازان توجه نکنید. این‌ها جانشینان شیطان و تخریب‌کنندگان بنیان‌های دین هستند، تظاهر به زهد می‌کنند، برای راحتی بدن‌هایشان... کسی که یکی از آن‌ها را کمک کند، مانند کسی است که یزید و معاویه و ابوسفیان را کمک کرده است.» (۱)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- منهاج‌البراعه فی شرح نهج‌البلاغه، ج ۱۴، ص ۱۶