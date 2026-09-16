کد خبر: ۳۳۸۲۲۳
تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۵
صوفیگری، روشی شیطانی برای تخریب بنیانهای دین
حسین ابن ابیالخطاب میگوید: با امام هادی(ع) در مسجدالنبی بودیم، سپس جماعتی از صوفیان داخل مسجد شدند و در قسمتی از مسجد بهصورت حلقه و دایرهوار نشستند و شروع کردند به تهلیل (لَا إِلهَ إِلَّا اللّهُ) گفتن. حضرت فرمودند: «به این نیرنگبازان توجه نکنید. اینها جانشینان شیطان و تخریبکنندگان بنیانهای دین هستند، تظاهر به زهد میکنند، برای راحتی بدنهایشان... کسی که یکی از آنها را کمک کند، مانند کسی است که یزید و معاویه و ابوسفیان را کمک کرده است.» (۱)
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۱- منهاجالبراعه فی شرح نهجالبلاغه، ج ۱۴، ص ۱۶