بازسازی فولاد مبارکه اصفهان نماد مقاومت و اراده ملی بود
اصفهان- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به حمله به این مجموعه صنعتی اظهار کرد: آن روزی که مورد حمله قرار گرفتیم، فکر میکنم سنگینترین حملهای بود که به یک مجموعه صنعتی در کشور اتفاق افتاد. طبیعی بود که از نظر روحی نیز فشار زیادی ایجاد شود.
دکترسعید زرندی ادامه داد: همان روز اخبار را رصد میکردیم و حتی برخی شبکهها با هیجان اعلام میکردند که «گل بزرگ را زدیم». اولین حرفی که در جلسه با تیم بازسازی، متشکل از چند نفر از معاونان و مدیران، مطرح کردم این بود که باید کاری کنیم که پاسخ ما در شأن همان حرفی باشد که آنها زدهاند.
زرندی تصریح کرد: این اتفاق مبارک افتاد و من واقعاً آن را موفقیتی برای ایران اسلامی در برابر جبهه کفر میدانم؛ موفقیتی که مدیون نگاه دانشمحور و اراده مهندسان، کارگران و مدیران فولاد مبارکه است.
وی گفت: به همکاران فولاد مبارکه نیز گفتهام که این مجموعه امروز به نمادی از اراده و مقاومت در بازسازی تبدیل شده است و ما باید همین روحیه را در شرکتهای گروه نیز ایجاد و تقویت کنیم. زرندی با اشاره به برنامههای گروه فولاد مبارکه اظهار کرد: ما در مجموعه گروه مبارکه، با وجود مشکلات مسیر توسعه را متوقف نکردهایم و متوقف نخواهیم کرد. وی افزود: امروز حدود پنج ماه از آغاز بازسازی مجموعه فولاد مبارکه گذشته است و فکر میکنم همین دیروز و امروز بخش بزرگی از کار نیز به پایان رسیده است. اطلاعرسانی عمومی درباره جزئیات این موضوع را در زمان مناسب انجام خواهیم داد.
زرندی با قدردانی از تلاش خبرنگاران و رسانهها گفت: خبرنگاران نیز این موضوع را دنبال و از روند آن مراقبت کنند.