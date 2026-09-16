موتورسیکلتهای فرسوده جای خود را به برقیها میدهند
اصفهان- خبرنگار کیهان:
شهردار اصفهان از آغاز نوسازی ۹۶ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده این شهر با موتورسیکلت برقی خبرداد و گفت: در مرحله نخست، ۵۶۰ دستگاه موتورسیکلت در قالب چهار بسته ۱۴۰ دستگاهی بهتدریج جایگزین موتورسیکلتهای فرسوده خواهد شد.
تفاهمنامه آغاز نوسازی ۹۶ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده با موتورسیکلتهای برقی در شهر اصفهان، به امضای فرشاد مقیمی، معاون وزیر و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، و علی قاسمزاده، شهردار اصفهان، رسید. علی قاسمزاده، شهردار اصفهان، در مراسم آغاز اجرای طرح نوسازی موتورسیکلتهای فرسوده شهر اصفهان با اشاره به وضعیت نامطلوب آلودگی هوای این کلانشهر اظهار کرد: شرایط آبوهوایی و آلودگی هوای اصفهان به وضعیتی نامطلوب تبدیل شده است و در سالهای گذشته تعداد روزهای پاک این شهر گاهی به ۱۰، ۱۳ یا ۱۵ روز در سال رسیده است.
وی افزود: طی سالهای گذشته دو مطالعه جامع درباره منابع آلاینده هوای اصفهان توسط دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان انجام شده است که هدف آنها بررسی سهم منابع مختلف در ایجاد آلودگی هوا بوده است. شهردار اصفهان تصریح کرد: نتایج هر دو پژوهش نشان میدهد برخلاف تصور عمومی که به دلیل فعالیت صنایع سنگین، فولاد، ذوبآهن و پالایشگاهها سهم این بخشها را در آلودگی هوا بیشتر میداند، منابع متحرک سهم قابلتوجهی در انتشار آلایندههای هوای اصفهان دارند.
قاسمزاده ادامه داد: در میان منابع متحرک نیز موتورسیکلتهای فرسوده نقش مهمی در آلودگی هوا دارند؛ بهگونهای که بر اساس برخی برآوردها، یک موتورسیکلت فرسوده میتواند به اندازه چندین خودروی نو و حتی حدود هفت خودروی نو آلایندگی ایجاد کند. شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: همانطور که آلودگی هوا بهصورت ذرهذره و از منابع مختلف ایجاد میشود، برای کاهش آن نیز باید منابع آلاینده را بهصورت مرحلهای شناسایی و مدیریت کنیم و نوسازی موتورسیکلتهای فرسوده یکی از اقدامات مؤثر در این مسیر است.
وی افزود: این طرح از چند جهت حائز اهمیت است؛ نخست اینکه یک مثلث همکاری میان شهرداری، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بخش خصوصی شکل گرفته که میتواند بهعنوان یک مدل قابل تعمیم مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با امضای تفاهمنامه نهائی، طرح وارد فاز اجرائی شده است. شهردار اصفهان با بیان اینکه زیرساختهای لازم برای اجرای طرح از حدود دو سال گذشته در این شهر در حال ایجاد است، گفت: ایجاد ایستگاههای شارژ موتورسیکلتهای برقی و فرهنگسازی برای استفاده از این وسایل از اقدامات انجامشده در این مدت بوده است، زیرا موفقیت طرح تنها به تأمین موتورسیکلت محدود نمیشود و نحوه بهرهبرداری و پذیرش آن از سوی شهروندان نیز اهمیت دارد.