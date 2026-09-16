استاندار خراسان رضوی: 3/5 همت برای تکمیل ساخت مدارس استان اختصاص یافت

مشهد- خبرنگار کیهان:

استاندار خراسان رضوی گفت: حدود ۳.۵ همت از محل مولدسازی برای تکمیل ۲۹۱ مدرسه باقی‌مانده از نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان اختصاص یافته است تا هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد.

غلامحسین مظفری در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به کمبود منابع مالی پروژه‌های مدرسه‌سازی افزود: در موافقت‌نامه‌ها می‌توان موضوع انشعابات آب، برق و گاز مدارس را نیز پیش‌بینی کرد.

وی با اشاره به برگزاری ۷۰ جلسه برای آماده‌سازی سال تحصیلی جدید بیان کرد: آغاز سال تحصیلی فقط شروع کلاس‌های درس نیست، بلکه آغاز ساختن آینده‌ای بهتر است؛ بنابراین باید علاوه‌بر محتوای آموزشی به شکل و ظاهر مدارس نیز توجه شود.

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری با اشاره به تأکیدات امام شهید انقلاب درباره کاشت درخت عنوان کرد: پیشنهاد می‌کنم امسال حتما در روز اول مهر، دست‌کم یک درخت در هر مدرسه کاشته شود و این موضوع با هماهنگی اداره‌کل منابع طبیعی و با محوریت دانش‌آموزان انجام گیرد تا به نمادی از وحدت تبدیل شود.

مظفری با اشاره به طرح‌های مطرح‌شده از خراسان رضوی در سطح ملی بیان کرد: ۲ اتفاق که از شورای آموزش و پرورش استان مطرح شده، توانسته است در سطح ملی جایگاه پیدا کند؛ یکی ساخت جمعی مدارس و دیگری طرح «مدرسه اثرگذار، محله پویا و جامعه توانمند» که می‌تواند به یک شعار ملی تبدیل شود.

استاندار خراسان رضوی در ادامه گفت: هرچقدر بتوانیم از ظرفیت محله‌محوری استفاده کنیم، هم مسائل مدرسه را بهتر حل خواهیم کرد و هم مدرسه می‌تواند در محله اثرگذار باشد. باید تلاش کنیم اثر این پویش‌ها و طرح‌ها از مرحله ساخت مدرسه فراتر برود و تأثیر ملموسی در جامعه داشته باشد.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس سراسری نماز در مشهد برای نهم مهرماه، خواستار ایجاد پیوند میان آغاز سال تحصیلی و این رویداد شد و گفت: باید به دنبال طرحی باشیم که در مدارس موج ایجاد کند و ارتباط میان مدارس، خانواده‌ها و فضاهای آموزشی را تقویت کند.

مظفری همچنین بر ضرورت مطالعه تجربه‌های جهانی در حوزه آموزش و پرورش تأکید کرد و افزود: در برخی کشورهای توسعه‌یافته به دلیل فرهنگ مشارکت و همکاری، ورود نوشت‌افزار به مدرسه ممنوع است و خود مدرسه، مداد، کاغذ، دفتر و قلم را تأمین می‌کند. باید با استفاده از ارتباطات و امکانات موجود، مطالعات تطبیقی و تجربی در آموزش و پرورش انجام شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: پس از ساخته‌شدن مدارس و واگذاری آن‌ها به‌صورت هیئت ‌امنایی، مسئولیت اصلی آموزش و پرورش آغاز می‌شود و باید از نظر آموزشی، هوشمندسازی مدارس و برنامه‌هایی که برای این منظور پیش‌بینی شده است، اقدامات لازم انجام شود.

حجت‌الاسلام علی عسکری، با اشاره به فعالیت کمیته‌ای چهارجانبه جهت پیگیری تامین اعتبار نهضت عدالت آموزشی از طریق مولدسازی عنوان کرد: پیشنهاد می‌کنم این کمیته چهارجانبه با حضور مدیرکل امور اجتماعی استانداری خراسان رضوی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مجددا راه‌اندازی شود.

نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، نیز در این جلسه پیشنهاد کرد: در نواحی آموزش و پرورش، دوره آموزشی یک تا دو ساعته برای معلمان برگزار شود تا با آمادگی بیشتری بتوانند به پرسش‌ها و شبهات احتمالی دانش‌آموزان پاسخ دهند.

احسان عظیمی‌راد، از آمادگی نمایندگان مجلس برای اختصاص سهم بیشتری از اعتبارات مسئولیت اجتماعی به نهضت مدرسه‌سازی خبر داد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه مشهد نیز اظهار کرد: بیش از ۵۰ درصد کلاس‌های آموزشی استان در مشهد قرار دارد در حالی که سرانه فضای آموزشی استان حدود چهار و نیم متر است، این میزان در مشهد حدود دو متر به ازای هر دانش‌آموز است و با توجه به حجم مهاجرت به مشهد، این شهر به کمک ویژه‌ای نیاز دارد.

سیدحسن حسینی افزود:‌ شهرداری مشهد طرحی با عنوان «لبخند مهر» تهیه کرده است که با استفاده از تصاویر زیبا، فضای شهری به شکلی آماده می‌شود که پس از چند ماه سوگواری، حس خوبی به مردم منتقل شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به ۹۷ هزار نیروی انسانی شاغل در این نهاد گفت: نیاز استان ۱۱۰ هزار نفر است و با کمبود واقعی ۱۳ هزار نیرو مواجهیم؛ اما از طریق نقل‌و انتقالات برون‌ استانی، نیروهای دانشگاه فرهنگیان و استخدام سرایداران و خدمتگزاران بخشی از این کمبود جبران شده است.

صفدر سلطانی افزود: همه همت وزارت آموزش و پرورش، برگزاری حضوری کلاس‌هاست؛ چراکه آسیب‌های ناشی از فضای مجازی، اهمیت این موضوع را دوچندان کرده است و ما مهر را با تأکید مقام عالی وزارت برای بازگشایی حضوری پیش می‌بریم.

وی ادامه داد: امسال آیین بازگشایی متفاوتی خواهیم داشت و اول مهر علاوه‌بر توجه بیشتر به هویت مذهبی و ملی، پرچم‌گردانی و گرامیداشت فرهنگ ایثار و شهادت مورد توجه قرار می‌گیرد. شعار محوری امسال «در میدان حاضر است» و سه سیاست محوری نیز کیفیت آموزش، عدالت آموزشی و هویت مذهبی و ملی است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی نیز اظهار کرد: طرح ابتکاری «با من» و طرح «۱۰۰ نفر، یک مدرسه» از جمله اقدامات انجام‌شده است که امروز به گفتمان جلسات رئیس‌جمهور تبدیل شده است.

جاسم حسین‌پور افزود: خراسان رضوی به‌ عنوان قطب صنعتی‌سازی در کشور معرفی شده و استفاده از بلوک‌های AAC به‌عنوان یک روش صنعتی در ساخت مدارس، الگویی برای کشور شده است.