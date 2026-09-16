کد خبر: ۳۳۸۲۱۶
تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
جلسه هماهنگی بازگشایی مدارس شهرستان تالش برگزار شد
تالش- خبرنگار کیهان:
جلسه هماهنگی و برنامهریزی برای بازگشایی مدارس شهرستان تالش با هدف ایجاد آمادگی و هماهنگی دستگاههای اجرائی، به ریاست رحیم رحیمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری تالش برگزار شد.
در این نشست، آخرین تمهیدات و اقدامات لازم برای آغاز سال تحصیلی جدید مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت همکاری و هماهنگی همه دستگاههای مرتبط برای فراهمسازی شرایط مطلوب، ایمن و مناسب برای حضور دانشآموزان در مدارس تأکید شد. رحیم رحیمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری تالش، با تأکید بر اهمیت برنامهریزی دقیق و بموقع، خواستار اهتمام جدی دستگاههای مسئول در اجرای وظایف و رفع مسائل و مشکلات احتمالی پیش از آغاز سال تحصیلی شد.