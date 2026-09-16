بوشهر- خبرنگار کیهان:

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان بوشهر از اعزام هیئت صنعتی- تجاری استان به دو نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی در مسکو و شیلات و آبزیان در سن‌پترزبورگ روسیه با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی بندر بوشهر و تشکل‌های آبزیان استان خبر داد.

مهندس حسینی اظهار داشت:۲۰ بنگاه تولیدی عضو خوشه‌های صنعتی آبزیان و صنایع غذایی از استان بوشهر در هیئت اعزامی به نمایشگاه صنایع غذایی مسکو و نمایشگاه شیلات و آبزیان سن پترزبورگ روسیه حضور دارند، این هیئت با هدف توسعه بازار، شناسایی فرصت‌های صادراتی و ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی استان و شرکت‌های روسی به روسیه اعزام شد.

وی افزود: در این برنامه، اعضای هیئت از نمایشگاه بین‌المللی صنایع غذایی WorldFood Moscow در مسکو و نمایشگاه بین‌المللی شیلات و آبزیان Seafood Expo Russia در سن‌پترزبورگ بازدید خواهند کرد. نمایشگاه WorldFood Moscow از ۲۲ تا ۲۷ شهریورماه در مسکو برگزار می‌شود و حوزه‌هایی همچون مواد غذایی، محصولات منجمد، ماهی و آبزیان، شیرینی و شکلات و خرما و سایر صنایع غذایی را پوشش می‌دهد.

حسینی ادامه داد: همچنین نمایشگاه Seafood Expo Russia از ۱۶ تا ۱۸ سپتامبر در سن‌پترزبورگ برگزار می‌شود و فعالان حوزه‌های شیلات، آبزی‌پروری، فرآوری، تجارت، لجستیک و بسته‌بندی در آن حضور دارند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان بوشهر تصریح کرد: هدف از این اعزام صرفاً بازدید از نمایشگاه نیست، بلکه تلاش می‌شود فعالان اقتصادی استان با خریداران، واردکنندگان، شرکت‌های توزیع و فعالان صنایع غذایی و آبزیان روسیه ارتباط برقرار کرده و ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی استان بوشهر را معرفی کنند. وی گفت: خوشه آبزی‌پروری و فرآوری آبزیان استان بوشهر و انجمن صنعت آبزیان و اتحادیه تعاونی پرورش‌دهندگان میگوی استان نیز در این برنامه حضور فعال خواهند داشت و یکی از محورهای اصلی مذاکرات، بررسی ظرفیت صادرات میگوی بوشهر و سایر محصولات آبزی به بازار روسیه خواهد بود.