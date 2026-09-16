احصای 10/2 میلیون کیلووات ساعت انرژی برق در چهارمحال و بختیاری
شهرکرد- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده در قالب اجرای طرح مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (مهتاب) در این استان گفت: از ابتدای اجرای این طرح ۹۹۸ مورد انشعاب غیر مجاز جمعآوری و 10/2 میلیون کیلووات ساعت انرژی احصا شده است.
مجید فرهزاد افزود: با همکاری نیروهای انتظامی تاکنون ۹۹۸ انشعاب و۵۵۶ مورد ماینرغیرمجاز، شناسایی، جمعآوری و مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه مصارف برق مراکز تجاری، فرهنگی، گردشگری و... از سوی گروههای عملیاتی این شرکت پایش و بررسی و با جلوههای بدمصرفی مقابله خواهد شد، اضافه کرد: لوازم اندازهگیری ۳۱۰۴ مورد از چاههای آب کشاورزی مورد آزمایش و بازرسی قرار گرفته و ۲۱۴ دستگاه شمارشگر موقت نیز برای ساماندهی برقهای غیر مجاز و انشعابهای فرعی نصب شده است.