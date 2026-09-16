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سرنگونی یک فروند جنگنده اف-۱۵ عربستان در آسمان مأرب، تازه‌ترین ضربه به نیروی هوائی ریاض در جبهه یمن است، رخدادی که هم‌زمان با رهگیری جنگنده‌های سعودیِ اعزام‌شده برای یافتن لاشه هواپیمای ساقط‌شده، پیام صریح صنعا به خلبانان عربستان را به همراه داشت: «پرواز با شماست، برگشتن‌تان با ما.»

ارتش یمن صبح چهارشنبه سرنگون کردن یک فروند جنگنده اف۱۵ عربستان سعودی را بر فراز استان مأرب تأیید کرد. در بیانیه نیروهای مسلح یمن آمده است این جنگنده در حالی که مشغول انجام عملیات خصمانه در حمایت از مزدوران وابسته به ریاض بود، با شلیک موشک زمین‌به‌هوای ساخت داخل سرنگون شد. «یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، نیز این خبر را تأیید کرد و افزود که نیروهای یمنی اسکادران دیگری از جنگنده‌های اف۱۵ و تایفون را که برای یافتن لاشه هواپیمای ساقط‌شده به آسمان مأرب آمده بودند، رهگیری کردند و آنها را وادار به فرار نمودند. این عملیات با استفاده از سامانه‌های بومی انجام شد و نشان‌دهنده ارتقای توان دفاع هوائی یمن است.

بیایید اما بازنمی‌گردید!

محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکره‌کننده یمن و سخنگوی انصارالله نیز سرنگونی این جنگنده را «ضربه دردناک» و «رسوایی بزرگ» برای حکومت عربستان دانست که مدعی عدم تجاوز به یمن است. وی تأکید کرد که این عملیات جعلی‌بودن ادعاهای ریاض را برملا کرد و هشدار داد: «خلبانان عربستان بدانند که شاید از پایگاه‌هایشان پرواز کنند اما به آنها باز نخواهند گشت.» عبدالسلام همچنین یادآور شد که دو خلبان سعودی از مدت‌ها پیش در اسارت صنعا هستند و رژیم ریاض نسبت به سرنوشت آنها بی‌تفاوت بوده است. این پیام به‌روشنی نشان می‌دهد که آسمان یمن دیگر فضای امنی برای تجاوز هوائی نیست.

دو عملیات نظامی مهم

همچنین دیروز انقلابیون یمن دو حمله مهم علیه اهداف سعودی انجام دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: «عملیات نخست، تأسیسات آرامکو در ینبع را با ده‌ها فروند موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار داد که منجر به آتش‌سوزی‌های عظیم و تخریب گسترده شد. پایگاه هوائی خمیس مشیط را با تعدادی موشک بالستیک هدف قرار دادیم و این حملات دقیق بودند.»

هشدارهای مکرر به عربستانی‌ها

مرکز ملی هشدار عربستان اما سه‌شنبه‌شب برای ساکنان استان جازان اعلام خطر کرد و سازمان دفاع مدنی این کشور هشدار زودهنگام سامانه ملی را برای مناطق جازان، أبها و خمیس مشیط صادر نمود. تاکنون علت رسمی این هشدار اعلام نشده، اما کاربران فضای مجازی و گزارش‌های میدانی از حملات تلافی‌جویانه پهپادی و موشکی نیروهای یمنی به این مناطق خبر می‌دهند. هم‌زمان سفارت آمریکا در ریاض دیروز به شهروندان خود هشدار داد که به دلایل خطرات امنیتی از سفر به مناطق هم‌مرز با یمن خودداری کنند و حتی در سفر به عربستان تجدیدنظر نمایند. این هشدار در شرایطی صادر شده که درگیری‌ها میان نیروهای مسلح یمن و گروه‌های وابسته به ریاض شدت یافته و پیشروی یمنی‌ها با عقب‌نشینی نیروهای سعودی‌محور همراه بوده است.

حمله سعودی به مردم عادی

نیروهای مسلح یمن دیروز این را هم گفتند که در طول جنگ بیش از ۴۵۰ حمله هوائی توسط جنگنده‌های اف۱۵ و تایفون عربستان مناطق تعز، لحج، الجوف، حجه، مأرب، صعده و البیضاء را هدف قرار داده و منجر به شهادت و مجروح‌شدن شهروندان یمنی شده است. یحیی سریع همچنین گزارش داد که تنها در ۲۴ساعت گذشته جنگنده‌های سعودی در ۵۲ نوبت از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به خاک یمن حمله کرده‌اند و زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله مدارس، پل‌ها و جاده‌ها را در استان‌های مختلف بمباران نموده‌اند. این آمار نشان‌دهنده ادامه سیاست تخریب زیرساخت‌های حیاتی و فشار بر جمعیت غیرنظامی یمن است.

دروغ بزرگ و افتضاح مضحک

از آن‌سو دفتر سیاسی انصارالله و مقامات یمنی ادعای عربستان مبنی بر هدف قرار گرفتن مکه مکرمه از سوی یمن را بزرگ‌ترین دروغ و افتضاح مضحک خواندند. حزام الاسد و محمد الفرح تأکید کردند که این ادعا نخ‌نما شده و کسی آن را باور نمی‌کند. آنها تصریح کردند که یمن هیچ تهدیدی برای مقدسات اسلامی نیست و عملیات‌هایش تنها تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی سعودی را هدف قرار می‌دهد. در مقابل، رژیم آل‌سعود متهم شد که با استقبال از شخصیت‌های جنجالی و برپایی برنامه‌های غیراخلاقی، حرمت مکه را زیر پا گذاشته و تنها زمانی مقدسات را به یاد می‌آورد که نیاز به تحریک احساسات مسلمانان برای پوشاندن شکست‌های نظامی خود دارد.

تنگناهای ریاض به روایت بلومبرگ

خبرگزاری بلومبرگ به نقل از ارزیابی‌های ارتش‌های اروپای غربی گزارش داد که سعودی‌ها در مقابله با پیشروی نیروهای مسلح یمن با دشواری جدی روبه‌رو هستند و احتمالاً قادر به بازپس‌گیری شهر المخا نخواهند بود. محمد بن‌سلمان برای هماهنگی با مصر به قاهره سفر کرد، اما ریاض برای اقدام یکجانبه علیه صنعا مردد است و خواهان مشارکت سایر کشورهاست. بلومبرگ افزود که حتی در صورت تشدید حملات، تضمینی برای موفقیت وجود ندارد. از نظر اقتصادی نیز وضعیت عربستان بحرانی توصیف شده: تولید نفت به پایین‌ترین سطح دهه‌های اخیر رسیده، اوراق قرضه دولتی بدترین عملکرد بازارهای نوظهور را داشته و پیش‌بینی می‌شود اقتصاد این کشور در سال جاری ۳.۱ درصد کوچک شود و در صورت اختلال بیشتر در صادرات نفت، این رقم به ۴.۵ درصد برسد. کانال ۱۵ اسرائیل نیز نوشت که بن‌سلمان خود را در برابر حملات انصارالله تنها می‌بیند؛ در حالی که تأسیسات انرژی عربستان هر روز منفجر می‌شوند، آمریکا و اروپا هیچ کمکی نمی‌کنند. ناکامی دیگر برای رژیم سعودی و متحدانش آن‌که جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره باب‌المندب با مخالفت چین و روسیه پایان یافت.

کسی به بن‌سلمان کمک نمی‌کند

بلومبرگ هم تأکید کرد که بن‌سلمان درخواست حمایت نظامی بیشتر از دونالد ترامپ و نخست‌وزیر انگلیس را مطرح کرده، اما هیچ‌یک آمادگی خود را برای ورود مستقیم نشان نداده‌اند. این تردید غربی‌ها در حالی است که جنگ‌افروزی‌های اخیر آمریکا در منطقه، برنامه‌های توسعه و تنوع‌بخشی اقتصادی عربستان را که ارزش تریلیون‌دلاری دارند، با پیچیدگی مواجه کرده است. کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که تداوم درگیری‌ها تلاش‌های ریاض برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های انرژی، مراکز داده و خودروهای الکتریکی را تهدید می‌کند و هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد وابسته به نفت این کشور تحمیل خواهد کرد.