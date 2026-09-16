25 سال زندان برای قصاب کوزوو به جرم کشتار، شکنجه و...
دیوان بینالمللی دادگستری مستقر در لاهه هلند، رئیسجمهور پیشین کوزوو را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی به ۲۵ سال زندان محکوم کرد.
دادگاه ویژه رسیدگی به جنایات جنگی کوزوو در لاهه، روز چهارشنبه هاشم تاچی، رئیسجمهور پیشین این کشور، را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در دوران فرماندهیاش بر ارتش آزادیبخش کوزوو (KLA) مجرم شناخت و به ۲۵ سال زندان محکوم کرد؛ تاچی ۵۸ساله که تمامی اتهامات را رد کرده بود، به جرم قتل، شکنجه و بازداشت غیرقانونی در جریان درگیریهای دهه ۱۹۹۰ برای جدایی کوزوو از صربستان محکوم شد و دادگاه او را مسئول قتل ۹۶ نفر از مخالفان سیاسی و افرادی دانست که گمان میرفت با نیروهای امنیتی صربستان همکاری میکردهاند. براساس حکم دادگاه، تاچی به عنوان یکی از فرماندهان ارشد KLA در یک اقدام مشترک جنائی نقش فعال داشته و مسئولیت بازداشت خودسرانه دستکم ۳۸۵ نفر، شکنجه ۳۰۳ نفر، رفتار بیرحمانه با ۴۹ نفر و قتل ۹۶ نفر را بر عهده دارد؛ قربانیان عمدتاً غیرنظامیان بیگناهی بودند که هیچ فعالیت خصمانهای نداشتند و اغلب براساس شایعات تأییدنشده به عنوان جاسوس یا خائن شناسایی، دستگیر، بازجویی و در موارد متعدد کشته میشدند. دادگاه تأکید کرد: تاچی شخصاً در برخی موارد از جمله دستگیری و بازجویی نمایندگان پارلمان و قتل افراد خاص مشارکت داشته و با ایجاد مراکز بازداشت در مناطق تحت کنترل KLA و تشویق به حذف مخالفان، زمینه ارتکاب این جنایات را فراهم کرده است.
در میان قربانیان جنایات جنگی که دادگاه ویژه کوزوو، هاشم تاچی را مسئول آنها شناخت، بخش قابلتوجهی از آلبانیاییتباران مسلمان کوزوو قرار داشتند که به اتهام همکاری با نیروهای امنیتی صربستان یا حمایت از رقبای سیاسی (بهویژه حزب اتحاد دموکراتیک کوزوو) هدف قرار گرفته بودند؛ این افراد که اغلب غیرنظامی و بیگناه بودند، براساس شایعات تأییدنشده بازداشت، شکنجه و در موارد متعدد کشته شدند، در حالی که دادگاه تأکید کرد هیچ مدرکی دال بر فعالیت خصمانه یا تهدید امنیتی واقعی از سوی آنها وجود نداشت.