جهش قیمت گازوئیل در برخی ایالات آمریکا هر گالن 8 دلار!

قیمت گازئیل در نتیجه جنگ‌افروزی علیه ایران، در یک جهش تاریخی در برخی ایالت‌های آمریکا به بیش از 8 دلار در هر گالن رسیده است.

در حالی که رسانه‌های آمریکایی از تصاویر حملات خردکننده و ویرانگر ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه غرب آسیا پر شده است، گزارش‌ها نشان می‌دهد در نتیجه جنگ ایران قیمت گازوئیل هم در یک جهش تاریخی در برخی ایالت‌های آمریکا به 8 دلار رسیده است. براساس گزارش «فاکس‌بیزینس» به نقل از داده‌های انجمن خودروی آمریکا، میانگین قیمت گازوئیل در ژانویه 2025 (دی 1403) حدود 3.69 دلار در هر گالن بود، اما این قیمت دیروز(چهارشنبه) به 6.20 دلار رسید. به گزارش تسنیم به نقل از «فاکس‌بیزینس» همچنین قیمت گازوئیل در ایالات‌هایی مانند کالیفرونیا به بیش از 8 دلار رسیده است که بالاترین قیمت در تاریخ آمریکا است.

نکته مهم در این میان این است که در حالی که معمولاً تمرکز رسانه‌ها روی قیمت بنزین است اما در آمریکا گازوئیل اهمیت بیشتری دارد، چراکه گازوئیل کامیون‌ها، مزارع، قطارهای باری و ماشین‌آلات سنگینی را به حرکت درمی‌آورد که اقتصاد آمریکا را سرپا نگه می‌دارند. گازوئیل تقریباً در هر مرحله از زنجیره تأمین از موادغذایی روی قفسه‌های سوپرمارکت گرفته تا بسته‌های آمازون و مصالح که برای ساخت ساختمان‌های جدید به کار می‌رود، حضور دارد. با افزایش قیمت گازوئیل کسب‌وکارها با هزینه‌های بالاتر حمل‌ونقل و عملیاتی روبه‌رو می‌شوند که می‌تواند در کل اقتصاد موج بزند و قیمت کالاهای ضروری را بالا ببرد.

روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌ژورنال هم گزارش داد که پیامد‌های اقتصادی جنگ علیه ایران به‌طور فزاینده‌ای به خانوار‌های آمریکایی می‌رسد، به‌طوری که قیمت‌های بالاتر بنزین و گازوئیل مصرف‌کنندگان را مجبور می‌کند که ۱۰۷ میلیارد دلار بیشتر برای سوخت هزینه کنند. در اروپا هم «اورسولا فون‌درلاین» رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ علیه ایران اعلام کرد که این درگیری تاکنون ۹۰ میلیارد یورو هزینه اضافی بابت واردات سوخت‌های فسیلی به اتحادیه اروپا تحمیل کرده است. وی با اشاره به اختلال در مسیرهای انتقال انرژی از منطقه خلیج‌فارس و تنگه هرمز، افزود که اروپا نمی‌تواند در شرایطی که قیمت انرژی به‌طور ساختاری بالا باقی مانده است، قدرت صنعتی خود را حفظ کند.