نظامیان صهیونیست اجازه امدادرسانی و نجات غیرنظامیان فلسطینی زیر آوار مانده در غزه را ندادند.

یک ساختمان شش‌طبقه که پیش‌تر در جریان حملات نظامیان صهیونیست آسیب دیده بود، دیروز دچار ریزش شد و بیش از یکصد آواره فلسطینی که در آن پناه گرفته بودند زیر آوار ماندند. کارشناسان می‌گویند

فرو ریختن یک ساختمان مسکونی در شهر غزه را نباید به چشم تنها یک حادثه نگریست؛ بلکه این فاجعه تصویری فشرده از وضعیتی است که صهیونیست‌ها با جنگ، تخریب زیرساخت‌ها و محدودیت ورود تجهیزات امدادی سال‌هاست بر زندگی غیرنظامیان فلسطینی تحمیل کرده‌اند. براساس آخرین آمارهای منتشرشده تا لحظه تنظیم این گزارش، شمار جان‌باختگان این حادثه به ۲۰ نفر، از جمله پنج کودک رسیده است؛ در حالی که همچنان تلاش‌ها برای نجات حادثه‌‌دیدگان ادامه دارد. مقام‌های فلسطینی می‌گویند نزدیک به یکصد نفر همچنان مفقود یا گرفتار زیر آوار هستند که از این میان، حدود ۵۰ نفر آنها را کودکان تشکیل می‌دهند. اکنون فاجعه بزرگ‌تر، ممانعت صهیونیست‌ها از نجات قربانیان و زنده به گور شدن غیرنظامیان است.

تجهیزات نجات وجود ندارد

یکی از مقامات رسانه‌ای غزه اعلام کرد رژیم اسرائیل به طور مستمر مانع ورود تجهیزات موردنیاز برای عملیات نجات از طریق نهادهای بین‌المللی می‌شود. نیروهای دفاع مدنی غزه با همان تجهیزات بسیار محدودی که در اختیار دارند، طی هفت ساعت توانسته‌اند 20 جسد را از زیر آوار خارج کنند. این در حالی است که در صورت وجود تجهیزات کافی، امکان نجات جان افراد بیشتری وجود داشت. الکساندرو مراکیچ، مدیر برنامه عمران سازمان ملل متحد در غزه، نیز وضعیت را یک «مسابقه با زمان» توصیف کرده و گفت صداهای افراد گرفتار هنوز از زیر آوار شنیده می‌شود، اما نکته غم‌انگیز ماجرا این است که تجهیزات کافی برای نجات آنها وجود ندارد. در چنین شرایطی، هر ساعت تأخیر می‌تواند به بهای جان‌باختن یک کودک زیر آوار تمام شود.

خطر تکرار فاجعه‌

توحش صهیونیست‌ها در راستای فشار بر فلسطینیان باعث شده خطر وقوع حوادث مشابه در غزه بسیار زیاد باشد. مونیـر البرش، مدیرکل وزارت بهداشت غزه تأکید دارد: اکنون حدود ۲ هزار ساختمان در سراسر غزه در معرض خطر فروریختن قرار دارند. مقامات سازمان ملل دست‌کم 400 ساختمان را شناسایی کرده‌اند که آوارگان فلسطینی در آن پناه گرفته و امکان دارد هر لحظه دچار ریزش شود. به گفته مراکیچ، حدود دو میلیون نفر در فضای محدود غزه زندگی می‌کنند و مردم به‌دلیل نبود گزینه‌های دیگر، حتی با وجود خطر جانی در ساختمان‌های آسیب‌دیده پناه می‌گیرند. با نزدیک‌شدن فصل زمستان و بارندگی، خطر فروریختن این سازه‌ها به‌شدت افزایش می‌یابد.

مقامات نوار غزه می‌گویند حدود ۸۵۰۰ نفر در سراسر نوار غزه همچنان زیر آوار ساختمان‌های فروریخته مفقود هستند و به‌دلیل ممانعت صهیونیست‌ها از ورود تجهیزات لازم برای تفحص شهدا، امکان خارج‌کردن آنها از زیر آوار وجود ندارد. در حقیقت اکنون آوارهای غزه فقط تلی از بتن و فولاد نیستند؛ زیرا ممکن است زیر هر کدام از آنها خانواده‌ای گرفتار باشد که فرصت نجاتش به سرعت در حال از بین رفتن است. غده سرطانی اسرائیل اکنون به بلای جان غیرنظامیان فلسطینی تبدیل شده و در حال اجرائی‌کردن نسل‌کشی علیه فلسطینیان بی‌گناه است.

شکنجه روزانه اسیران فلسطینی

در همین حال، باشگاه اسرای فلسطینی با صدور بیانیه‌‌ای اعلام کرد: شمار اسرا و بازداشت‌شدگان در زندان‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی تا ابتدای سپتامبر ۲۰۲۶ به ۹۳۵۰ نفر رسیده است. براساس این بیانیه، در میان بازداشت‌شدگان ۹۰ زن و بیش از ۳۵۰ کودک حضور دارند. کودکان اسیر در ۲ زندان «مجدو» و «عوفر» نگهداری می‌شوند. این نهاد اعلام کرد شمار بازداشت‌شدگان اداری نیز به ۳۱۷۶ نفر رسیده است. طی بازداشت اداری، افراد بدون اتهام رسمی یا محاکمه بازداشت شده و ممکن است ماه‌ها و حتی سال‌ها بدون تفهیم اتهام و برگزاری دادگاه در اسارت بمانند.

بحران مالی ارتش صهیونیستی

در خبری دیگر، شبکه 13 رژیم اسرائیل در گزارشی اعلام کرد هم‌زمان با گسترش توحش نظامیان صهیونیست، ارتش این رژیم با بحران مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این گزارش آمده است: ارتش رژیم اسرائیل با کسری بودجه ۴۰ میلیارد شِکِلی (13 میلیارد و 200 میلیون دلاری) مواجه است و تا پایان سال به این منابع مالی برای عملیات‌های تروریستی خود نیاز دارد. با این حال، کابینه افراطی نتانیاهو با کمتر از نیمی از این بودجه (۱۵ میلیارد شِکِل) موافقت کرده که آن نیز هنوز به طور رسمی به حساب ارتش واریز نشده است. بحران مالی اخیر در ارتش رژیم صهیونیستی، موجب توقف کامل روند جذب نیرو برای خدمت تروریست‌ها و همچنین توقف خرید مهمات و موشک‌های رهگیر شده است. هم‌زمان مقامات ارشد نهادهای امنیتی رژیم اسرائیل نسبت به تشدید تنش‌های نظامی منطقه‌ای (با ایران، لبنان، غزه، سوریه، یمن و عراق) با انگیزه‌های انتخاباتی و سیاسی هشدار می‌دهند. پیش‌تر مقامات ارتش این رژیم به نتانیاهو و وزرای افراطی آن هشدار داده بودند به‌دلیل تبعات ویرانگر، اقدام به مداخله در جنگ یمن نکنند. با این حال، با نزدیک‌شدن به انتخابات ماه اکتبر (آبان‌ماه) در اراضی اشغالی، وزرای راستگرای افراطی برای جلب نظر رأی‌دهندگان صهیونیست، در حال کوبیدن بر طبل جنگ و نشان دادن شدت توحش خود هستند.

توقف فعالیت اکثر ژنراتورهای بیمارستان‌های غزه

خبر دیگر اینکه وزارت بهداشت نوار غزه از توقف فعالیت ۷۰ درصد ژنراتورهای بیمارستان‌های غزه در نتیجه تداوم محاصره تحمیلی رژیم صهیونیستی بر این منطقه خبر داد. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فلسطینی «سما»، وزارت بهداشت نوار غزه دیروز(چهارشنبه) اعلام کرد که ۷۰ درصد ژنراتورهای بیمارستانی در نوار غزه در نتیجه کمبود سوخت، دیزل و قطعات یدکی ناشی از محاصره رژیم صهیونیستی، از کار افتاده‌اند. «زاهر الوحیدی» مدیر مرکز اطلاعات درمانی این وزارتخانه در سخنانی در بیمارستان الشفاء شهر غزه گفت: بحران سوخت باعث شده که بخش‌های حیاتی و مهم بیمارستان‌ها هر لحظه در معرض تعطیلی قرار بگیرد. وی ادعاهای رژیم صهیونیستی درخصوص تسهیل واردات کمک‌های پزشکی و امدادی لجستیک به نوار غزه را رد و تأکید کرد که این یک نمایش مضحک و تلاشی آشکار برای تطهیر نسل‌کُشی و سرپوش گذاشتن بر جنگ پاکسازی نژادی در نوار غزه است. وی افزود: آنچه را که اسرائیل اجازه ورود به غزه می‌دهد پاسخگوی نیازهای عملیاتی مراکز درمانی نیست و نظام بهداشت و درمان نوار غزه در معرض فاجعه انسانی قرار دارد. الوحیدی همچنین به کمبود بی‌سابقه دارو، تجهیزات پزشکی و خرابی دستگاه‌های تشخیصی و تعطیلی گذرگاه‌ها به روی بیماران و مجروحانی که در لیست انتظار قرار دارند، اشاره کرد. وی خواستار اقدام فوری جامعه جهانی، شورای امنیت، سازمان بهداشت جهانی و دفتر هماهنی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) برای وارد کردن کمک‌ها و تجهیزات پزشکی به نوار غزه شد. مدیرکل بیمارستان‌های غزه هم ضمن هشدار درباره تصمیم سازمان جهانی بهداشت برای توقف تامین سوخت موردنیاز بیمارستان‌های این منطقه تا چند روز آینده، گفت: این تصمیم، سلامت بیماران و امکان ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در غزه را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار می‌دهد. «محمد زقوت» تأکید کرد: این تصمیم، خدمات حیاتی بهداشتی را تهدید می‌کند و عواقب جدی برای جان بیماران خواهد داشت. قطع سوخت در حالی صورت می‌گیرد که ده‌ها بیمارستان از قبل فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و تنها ۶ بیمارستان دولتی فعال هستند. بیمارستان‌های خصوصی نقش اساسی در ارائه خدمات درمانی و کاهش فشار بر وزارت بهداشت دارند.