فناوری پیچیده موشکهای ایران آمریکا را گیج کرده است
سرویس خارجی-
جدیدترین گزارشهای منتشرشده که مربوط به اعترافات مخفیانه نظامیان آمریکایی است، حاکی از آن است که قدرت موشکی ایران و فناوری پیچیده آن، نیروهای پدافندی آمریکا در غرب آسیا را گیج میکند و به گفته یکی از این نظامیان که با سیبیاس گفتوگو کرده، آنها در مقابل این موشکها که پایگاههای آمریکا را یکییکی نابود میکردند، فقط تماشاگر بودند.
در آمریکا تنها ترامپ، پیت هگزت و شمار اندکی از اطرافیان این دو به روایت پیروزی آمریکا در جنگ علیه ایران باور دارند. روایتی که ترامپ هر روز برای پایین آوردن قیمت بنزین، گازوئیل و مواد غذایی آن را تکرار میکند. در مقابل رسانهها، کارشناسان و حتی مقامات نهادهای اطلاعاتی و ژنرالهای خود پنتاگون همگی آمریکا را «بازنده بزرگ جنگ با ایران» میدانند. نتایج جدیدترین نظرسنجیها نیز نشان میدهد اکثریت قاطع آمریکاییها معتقدند ترامپ به اهداف خود در جنگ با ایران نرسیده است. «نشنالنیوز» در این زمینه نوشته است، اکثریت قاطع آمریکاییها معتقدند این کشور در تحقق اهداف موردنظر خود در جنگ علیه ایران شکست خورده است. تنها ۱۳ درصد معتقدند این اهداف محقق شده است، در حالی که ۸۷ درصد گفتهاند این اهداف محقق نشده است. جدای از شکستخوردن در انتخابات، نتایج نظرسنجی جدید یوگاو-اکونومیست هم نشان میدهد ۵۳ درصد رأیدهندگان آمریکایی ترامپ را «فاسد» و ۵۱ درصد او را «خطرناک» میدانند.
گزارشهای منتشرشده در نهادهای رسمی و همچنین رسانههای آمریکایی نیز ارزیابی افکار عمومی مردم آمریکا از نتایج جنگ را تأیید میکند. اینترسپت دو روز پیش در گزارشی به نقل از دو مقام آمریکایی نوشته بود: فشارهای ناشی از جنگ با ایران، ارتش آمریکا را بهشدت فرسوده کرده و پنتاگون را تا مرز فروپاشی برده است. به گفته این مقامات، حملات مداوم ایران به پایگاهها و ناوهای آمریکایی، کاهش ذخایر موشکهای پدافندی، افزایش تلفات، فرسودگی تجهیزات، استقرار طولانیمدت نیروها، مشکلات لجستیکی و کاهش روحیه نظامیان، همگی فشار فزایندهای بر ارتش آمریکا وارد کردهاند. همزمان با گزارش اینترسپت، بازرس کل پنتاگون هم در نخستین گزارش رسمی خود درباره جنگ علیه ایران اعتراف کرده است که در حملات ایران صدها ساختمان و سازه آمریکایی در منطقه آسیب دیده یا تخریب شدهاند و بیش از 33 میلیارد دلار آمریکا در این حملات خسارتدیده است.
افشاگری سیبیاس
بامداد چهارشنبه(دیروز) نیز مردم آمریکا در رسانههای این کشور شاهد افشاگری تازه از میزان واقعی خسارتهای وارده به پایگاههای آمریکا از سوی ایران بودند. یک افشاگری که با انتشار تصاویر جدید از میزان خسارتها و اعترافات مخفیانه نظامیان آمریکایی حاضر در این پایگاهها همراه بود. تصاویر اختصاصی که به دست شبکه «سیبیاسنیوز» رسیده، خسارات گستردهای را در چندین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا پس از حملات موشکی و پهپادی ایران نشان میدهد. این تصاویر که توسط اعضای فعال و ناشناس ارتش آمریکا برای این شبکه ارسال شدهاند، ساختمانها، وسایل نقلیه و تجهیزات تخریبشده در پایگاههای این کشور در عربستان و کویت را نشان میدهند.
در گزارش سیبیاس آمده است: «در پایگاه هوائی شاهزاده سلطان در عربستان سعودی، یک هواپیمای بوئینگ E3 Sentry مورد اصابت قرار گرفت و قسمت دم آن جدا شد. تصاویر پایگاه بیوری (العدیری سابق) و پایگاه عریفجان در کویت هم نشان میدهد که پایگاهها، تریلرها و وسایل نقلیه آسیبدیده است». یکی از نظامیان آمریکایی مستقر در این پایگاهها، به شبکه سیبیاس گفت: «آسیب بزرگی به پایگاههای ما وارد شده که به مردم آمریکا اطلاع داده نشده است. ما آنجا ایستادهایم و چشمانمان بسته است و به صورتمان مشت زده میشود». یک نیروی پدافند ارتش آمریکا در پایگاههای غرب آسیا نیز با انتقاد از نحوه مدیریت جنگ با ایران به «سیبیاس» اظهار داشت: «ما از این پایگاهها دفاع نمیکنیم. ما فقط شاهد نابودی آنها هستیم». به گزارش فارس، پیش از این نیز «هونگ کائو» سرپرست اداره نیروی دریایی در وزارت جنگ آمریکا اعتراف کرده بود که حملات ایران، پایگاههای این کشور در بحرین را تقریباً بهصورت کامل نابود کرده است.
قدرت ما به روایت والاستریتژورنال
والاستریتژورنال نیز دیروز فاش کرد که فناوریهای موشکی پیشرفته و پیچیده ایران، آمریکا را گیج کرده است. این روزنامه آمریکایی نوشته است: نیروهای نظامی آمریکا در جریان حمله موشکی ایران به مواضع واشنگتن در اردن، تا ۷۰ فروند یا بیشتر از رهگیرهای پیشرفته پدافند هوائی خود را شلیک کردند. به گفته مقامهای آمریکایی و منطقهای مطلع، این میزان مصرف بالای موشکهای رهگیر، نشاندهنده بهبود توانایی ایران در هدفگیری نیروهای آمریکایی و به چالشکشیدن سامانههای دفاع هوائی آمریکاست. به گفته برخی از این مقامها، نیروهای آمریکایی برای مقابله با این حمله که شامل حدود ۲۰ فروند موشک بالستیک بود، بین ۶۰ تا ۷۰ رهگیر پاتریوت شلیک کردند. یکی از این مقامها گفت که آمریکا بیش از ۱۲ رهگیر تاد نیز شلیک کرده است. تقریباً معادل چیزی که آمریکا در جنگهای دیگر طی یک هفته کامل مصرف کرده است.
به گزارش ایسنا، والاستریتژورنال در ادامه گزارش خود میافزاید: در طول جنگ، حملات ایران بهطور فزایندهای پیچیدهتر شدهاند و این کشور از انواع مختلف موشک، مسیرهای پروازی، مانورها و کلاهکها برای غافلگیر کردن سامانههای دفاعی آمریکا استفاده کرده است. در ماه ژوئیه، در پی حملات ایران به مواضع نظامی آمریکا مستقر در اردن، سه سرباز آمریکایی کشته شدند. براساس گزارشها، ایران تصاویر ماهوارهای با وضوح بالا از این پایگاه را از نهادهای چینی به دست آورده بود. پیش از این، شبکه «سیانان» به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داده بود که حملات ایران به پایگاههای آمریکا در منطقه، باعث خالیشدن ۸۰ درصد ذخایر رهگیر سامانههای پدافندی «تاد» شد.
استیضاح هگزت کلید خورد
همزمان با انتشار گسترده گزارشهای رسمی و غیررسمی در نهادها و رسانههای آمریکایی از ضربات گسترده و سنگین ایران به ارتش این کشور، گزارشها نشان میدهد استیضاح پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا نیز در مجلس نمایندگان این کشور کلید خورده است. به گزارش ایسنا، پایگاه خبری آکسیوس شامگاه سهشنبه گزارش داد: تلاش برای استیضاح پیت هگزت، وزیر جنگ آمریکا در کنگره تحت کنترل جمهوریخواهان شانس کمی دارد، اما قطعنامه «توماس ماسی»، نماینده جمهوریخواه از ایالت کنتاکی امتیاز ویژهای دارد زیرا او میتواند رأیگیری کامل مجلس را به خود جلب کند و جمهوریخواهان را در مورد نحوه برخورد هگزت با جنگ علیه ایران، در جریان امور قرار دهد.
آکسیوس در ادامه تأکید کرد: این یک تشدید چشمگیر در تلاش چند ماهه این نماینده جمهوریخواه برای مهار اختیارات جنگی دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا است. این تلاش همچنین پس از آن صورت میگیرد که مجلس نمایندگان بارها به تلاشهایی برای محدود کردن کارزار نظامی دولت آمریکا علیه ایران از جمله تصویب قطعنامههای اختیارات جنگی در ماههای ژوئن و ژوئیه(خرداد و تیر) که رئیسجمهور آمریکا را به پایان دادن به جنگ علیه ایران مجبور میکرد، رأی داده است.
مجلس نمایندگان آمریکا دیروز هم برای سومینبار به پایان دادن به جنگ در ایران رأی داد و قطعنامهای را درخصوص اختیارات جنگی تصویب کرد. این اقدام ساعاتی پس از آن صورت گرفت که گزارش «دفتر بودجه کنگره» (CBO) نشان داد این درگیری دستکم
۳۸ میلیارد دلار هزینه داشته و ذخایر موشکهای آمریکا را چنان کاهش داده است که بازسازی آنها ممکن است پنج سال زمان ببرد. نتیجه نهائی رأیگیری (۲۲۰ رأی موافق در برابر ۲۰۴ رأی مخالف) مشابه دو رأیگیری پیشین درباره توقف جنگ با ایران بود، البته با این تفاوت که چند جمهوریخواه بیشتر از دفعات قبلی به اکثریت دموکراتها پیوستند تا خواستار پایان جنگ شوند. هیچیک از قطعنامههای مصوب مجلس نمایندگان درباره توقف جنگ با ایران به میز رئیسجمهور آمریکا نرسیده و مسیر آن در مجلس سنای آمریکا (با توجه به اکثریت جمهوریخواهان در این مجلس)، سد شده است.