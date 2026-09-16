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منابع سوری از تداوم اعتراض‌ها در مناطق مختلف سوریه و هم‌زمان با آن، از افزایش آمار خودکشی به علت فشارهای روانی، اجتماعی و اقتصادی خبر می‌دهند.

سوریه امروز در یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر خود قرار دارد، کشوری که با روی کار آوردن یک جانی تکفیری، هنوز با نرخ بیکاری بالای ۳۵ درصد، تورم افسارگسیخته بیش از ۱۰۰ درصد و کاهش قدرت خرید مردم تا سطح کمتر از یک دلار در روز برای بخش قابل‌توجهی از جمعیت دست‌وپنجه نرم می‌کند و همه اینها در حالی است که این کشور، دیگر تحریم نیست! گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد سوری‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند و دسترسی به خدمات پایه مانند سوخت، برق و درمان به بحرانی جدی تبدیل شده است. این فشارهای انباشته‌شده، نه‌تنها اعتراض‌های خیابانی را تداوم بخشیده، بلکه به شکل نگران‌کننده‌ای به بحران‌های روانی و اجتماعی نیز دامن زده است.

دولت به اصطلاح انتقالی تحت رهبری احمد الشرع (جولانی سابق!) که ریشه در القاعده و سال‌ها حضور در فهرست سازمان‌های تروریستی داشت، پس از اینکه از سوی آمریکا، ترکیه، رژیم صهیونیستی، عربستان و... به این کشور تحمیل شد، وعده‌های بهبود زندگی در سایه برداشته‌شدن تحریم‌ها را می‌داد؛ منتهی، اجازه حتی اعتراض به جولان نظامیان بیگانه و دشمن در این کشور را هم ندارد! افزایش‌های پیاپی قیمت سوخت (از جمله جهش ۴۰درصدی گازوئیل در روزهای اخیر)، تأخیرهای طولانی در پرداخت حقوق، کمبود حمایت‌های روانی و ناتوانی در مهار خشونت‌های فرقه‌ای، فشار سنگینی بر مردم عادی وارد کرده و بسیاری را به مرز ناامیدی کشانده است. در حالی که بازسازی کشور به صدها میلیارد دلار نیاز دارد و میلیون‌ها نفر هنوز در فقر و آوارگی به سر می‌برند، سیاست‌های اقتصادی این رژیم بیش از آن‌که راهی برای خروج از بحران بگشاید، خیابان‌ها را دوباره به صحنه اعتراض و آمار خودکشی را به شاخصی از عمق رنج تبدیل کرده است.

ادامه اعتراض‌ها

دیروز شبکه المیادین از ادامه اعتراضات گسترده در شهر قامشلی خبر داد که در واکنش به تصمیم رژیم جولانی در سوریه برای افزایش قیمت سوخت شکل گرفته است. به گزارش مهر به نقل از این شبکه، معترضان در خیابان‌ها تجمع کرده و خواهان بهبود فوری شرایط معیشتی هستند. این اعتراض‌ها هم‌زمان با نارضایتی‌های گسترده‌تر در مناطق مختلف سوریه ادامه دارد و نشان‌دهنده فشار سنگین اقتصادی بر زندگی روزمره مردم است.

جاده‌ها همچنان مسدود

در دیرالزور نیز چندین منطقه شاهد تظاهرات کارگران و کارکنان بخش‌های مختلف به‌دلیل تأخیر در پرداخت حقوق بوده است. پزشکان مقیم وابسته به اداره بهداشت این استان حقوق ماه‌های ژوئن، ژوئیه و اوت (سه ماه اخیر) را دریافت نکرده‌اند و حقوق ژوئن نیز با کاهش نصف مبلغ معمول پرداخت شده است. هم‌زمان، کارمندان میدان نفتی العمر در شهر ذیبان پس از نزدیک به هشت ماه عدم پرداخت حقوق، جاده منتهی به میدان را مسدود کردند تا مقامات را وادار به پاسخگویی کنند. در استان درعا، پزشکان، ‌پرستاران و کارکنان بیمارستان ملی صبح سه‌شنبه در داخل بیمارستان تحصن کردند و اعتصاب جزئی را آغاز نمودند. آنها به حملات مکرر جسمی و روانی علیه پرسنل پزشکی اعتراض دارند و تأکید می‌کنند که بیمارستان باید مکانی امن برای درمان باشد، نه صحنه تسویه‌حساب‌های شخصی. این اعتصاب شامل موارد اضطراری نمی‌شود و تا زمان تضمین حفاظت کامل از کارکنان و بیماران ادامه خواهد یافت.

رونق خودکشی‌!

از سوی دیگر دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرده است که خودکشی‌های مکرر در چندین منطقه، نشانه نگران‌کننده‌ای از فشارهای روانی، اجتماعی و اقتصادی عظیمی است که مردم، به‌ویژه کودکان و جوانان، با آن روبه‌رو هستند. از ابتدای ماه سپتامبر (ماه جاری میلادی)، این نهاد چهار مورد خودکشی را در حومه کوبانی، حومه منبج، حومه شرقی رقه و شهر حلب ثبت کرده است. پراکندگی جغرافیایی این حوادث نشان می‌دهد که پدیده محدود به منطقه خاصی نیست و در شرایط وخیم زندگی و کاهش حمایت‌های روانی-اجتماعی، نیاز فوری به راه‌حل‌های مناسب برای جلوگیری از تکرار آن وجود دارد.