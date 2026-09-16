وزارت دفاع کره‌شمالی با اشاره به قانون هسته‌ای این کشور، درباره احتمال استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در پاسخ به اقدامات و تهدیدات دشمنان هشدار داد.

وزارت دفاع کره‌شمالی در واکنش به اقدامات آمریکا و کره‌جنوبی، درباره احتمال استفاده از سلاح‌های هسته‌ای مطابق با مفاد قانون این کشور درباره سیاست نیروهای هسته‌ای هشدار داد. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری تاس، کره‌شمالی طبق قانون مصوب سال ۲۰۲۲، در صورت حمله به رهبر این کشور و سامانه فرماندهی و کنترل هسته‌ای یا در صورت وجود تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای یا دیگر سلاح‌های کشتارجمعی علیه او، امکان استفاده از سلاح هسته‌ای را برای خود محفوظ می‌داند. خبرگزاری مرکزی کره‌شمالی (KCNA) به نقل از سخنگوی وزارت دفاع این کشور گزارش داد: «چنین تهدیدهایی از سوی دشمنان شامل حمله و استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی، می‌تواند جدی‌ترین چالش امنیتی برای ما تلقی شود که اجرای مفاد مربوطه در قانون سیاست نیروهای هسته‌ای کشور را ضروری می‌کند.»