زلنسکی: روسیه بهدنبال کشتن من و برخی دیپلماتهای اروپایی است
در بحبوحه تشدید حملات مسکو و کییف، به زیرساختهای یکدیگر، رئیسجمهور اوکراین اعلام کرد که روسیه طی هفتههای اخیر دوبار هواپیمای او را هدف قرار داده است.
«ولودیمیر زلنسکی»، در مصاحبه با شبکه آمریکایی سیبیاس مدعی شد که روسیه در هفتههای اخیر دوبار هواپیمای حامل او را با پهپاد هدف قرار داده و این اقدامات را بخشی از تلاش مسکو برای ارعاب او و دیگر مقامهای خارجی حامی اوکراین توصیف کرد.
به گزارش فارس، زلنسکی گفت: زمانی که هواپیمای ریاستجمهوریاش در کیشیناو، پایتخت مولداوی، بود، پهپادها وارد حریم هوایی این کشور شدند و چند روز بعد هم هنگام بازگشت او بار دیگر چنین اتفاقی رخ داد. زلنسکی در این مصاحبه همچنین حمله پهپادی اخیر به یک قطار مسافربری در مرز لهستان را که حامل شماری از مقامهای ارشد خارجی از جمله بوریس جانسون، نخستوزیر پیشین انگلیس، و دیوید پترائوس، رئیس پیشین سازمان سیا، بود، در این راستا دانست.