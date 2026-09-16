مجلس نمایندگان آمریکا برای سومین بار رأی به پایان جنگ علیه ایران داد
مجلس نمایندگان آمریکا در رأیگیری جدید خود خواستار پایان یافتن جنگ آمریکا علیه ایران شد.
مجلس نمایندگان آمریکا برای سومین بار به پایان دادن به جنگ با ایران رأی داد و قطعنامهای را درخصوص اختیارات جنگی تصویب کرد که مانع از ادامه اقدامات نظامی دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا بدون مجوز کنگره میشود.
طبق گزارش آسوشیتدپرس، نتیجه رأیگیری که اواخر سهشنبه(24 شهریورماه) با آمار 220 رأی موافق در برابر 204 رأی مخالف انجام شد، مشابه تلاشهای پیشین در تابستان امسال بود؛ با این تفاوت که تعداد اندکی از جمهوریخواهان نیز به تمام دموکراتها پیوستند تا به این درگیری پایان دهند. هیچیک از این قطعنامهها تاکنون به میز رئیسجمهور نرسیدهاند، چرا که ترامپ تقریباً بهطور قطع این مصوبه را وتو میکرد.
ست مولتون، نماینده دموکرات از ایالت ماساچوست که در دوران جنگ عراق به عنوان تفنگدار دریایی خدمت کرده و پیگیر این قطعنامه بوده است، گفت: «یادتان هست دونالد ترامپ میگفت این جنگ تنها چند هفته طول میکشد؟»
او اظهار داشت که زمان آن فرا رسیده است که کنگره «بهجای سرسپردگی در برابر یک دولت جنگطلب دیگر، واقعاً پرسشهای دشواری را مطرح کند؛ همانطور که قانون اساسی ما را به آن ملزم کرده است.»
آخرین رأیگیری درباره اختیارات جنگی
پیش از انتخابات میاندورهای
این اقدام احتمالاً آخرین رأیگیری مجلس نمایندگان آمریکا درباره جنگ علیه ایران پیش از انتخابات میاندورهای است؛ انتخاباتی که در آن، درگیریهای برون مرزی نقش مهمی در کارزارهای سیاسی ایفا میکند. جنگی که ترامپ در 28 فوریه آغاز کرد، به درازا کشیده و با تبادل حملات موشکی مرگبار، نزدیک به هفت ماه است که منطقه را دچار آشوب کرده است.
قانونگذاران در پایان هفته راهی حوزههای انتخابیه خود میشوند تا تقریباً بهصورت تماموقت به تبلیغات انتخاباتی بپردازند؛ چرا که کمتر از 50 روز تا انتخاباتی که سرنوشت کنترل کنگره را تعیین میکند، باقی مانده است. رأیدهندگان با قیمتهای بالا، بهویژه قیمت بنزین در جایگاههای سوخت، دستبهگریبان هستند؛ چرا که این درگیری، جریان منابع نفتی را در تنگه حیاتی هرمز مختل کرده است.
دفتر بودجه کنگره اعلام کرد که هزینه این جنگ تا اول اوت از مرز 38 میلیارد دلار گذشته است و پیشبینی میشود بسته به شدت درگیریها، هزینهای ماهانه بین 2 تا 3 میلیارد دلار داشته باشد. این دفتر همچنین پیشبینی کرد که به دلیل این جنگ، نرخ تورم در آستانه سال 2027، 0.5 واحد درصد بالاتر از حد انتظار خواهد بود. ترامپ پیشتر وعده داده بود که در صورت پیروزی برای دومین دوره حضور در کاخ سفید، ایالات متحده را درگیر جنگهای خارجی نکند؛ اکنون اقدامات او علیه ایران، فشاری بر حزب جمهوریخواه که کنترل مجلس نمایندگان و سنا را در دست دارد، وارد کرده است. بر اساس نظرسنجی مشترک «آسوشیتدپرس» و «نورک»
(AP-NORC) در ماه ژوئیه، اکثر آمریکاییها معتقدند که جنگ با ایران ارزش جنگیدن را نداشته است.
به گزارش تسنیم، در اقدامات پیشین مجلس، چهار جمهوریخواه به توقف جنگ با ایران رأی داده بودند، اما این تعداد در رأیگیری اخیر درباره اختیارات جنگی به هفت نفر افزایش یافت؛ از جمله قانونگذاران جمهوریخواه ایالت کلیدی و رقابتی آیووا.