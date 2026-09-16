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کد خبر: ۳۳۸۲۰۳
تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
سرویس کیهان » اخبار
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۲ میلیارد دلار پول نقد آمریکا که خاکستر شد

با انهدام پنجاه‌ودومین پهپاد MQ-9 آمریکا، خسارت این کشور از محل ارزش ساخت این پهپادها به نزدیک ۲ میلیارد دلار رسیده است.
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: بامداد چهارشنبه ساعت ۰۲:۲۹، پنجاه‌ودومین پهپاد MQ-9 ارتش آمریکا به وسیله آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در آسمان جزیره قشم رهگیری و منهدم
 شد. با در نظر گرفتن هزینه ساخت حدود 
۳۲ میلیون دلار برای هر فروند MQ-9، انهدام ۵۲ فروند از این پهپادها به معنای خسارتی نزدیک به ۲ میلیارد دلار تنها از محل ارزش ساخت آنهاست.

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