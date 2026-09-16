۲ میلیارد دلار پول نقد آمریکا که خاکستر شد

با انهدام پنجاه‌ودومین پهپاد MQ-9 آمریکا، خسارت این کشور از محل ارزش ساخت این پهپادها به نزدیک ۲ میلیارد دلار رسیده است.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: بامداد چهارشنبه ساعت ۰۲:۲۹، پنجاه‌ودومین پهپاد MQ-9 ارتش آمریکا به وسیله آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در آسمان جزیره قشم رهگیری و منهدم

شد. با در نظر گرفتن هزینه ساخت حدود

۳۲ میلیون دلار برای هر فروند MQ-9، انهدام ۵۲ فروند از این پهپادها به معنای خسارتی نزدیک به ۲ میلیارد دلار تنها از محل ارزش ساخت آنهاست.