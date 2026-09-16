پهپادهای ارزانقیمت و موشکهای هایپرسونیک برتری مطلق تجهیزات گرانقیمت آمریکایی را با چالش جدی مواجه کرد
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: در جنگ با ایران ثابت شد، آمریکا نمیتواند در جایگاه یک ابرقدرت مشروع ظاهر شود و در واقع جهان در حال عبور از هژمونی غرب و حرکت به سوی نظم «پساآمریکایی» است.
امیر سرتیپ محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه (۲۵ شهریور 1405) در کنفرانس سیرت و خوشنویسی عربی که به میزبانی عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان در ایران و به مناسبت هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اکرم (ص) و با حضور غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، برگزار شد، گفت: در جنگ با ایران ثابت شد آمریکا نمیتواند در جایگاه یک ابرقدرت مشروع ظاهر شود. آمریکا چه به لحاظ سختافزاری و توان نظامی و چه از منظر نرمافزاری و اخلاقی با چالشهای جدی مواجه شده و جایگاه خود را از دست داده است.
عبور جهان از هژمونی غرب
وی اظهار کرد: با گذشت بیش از سه دهه از فروپاشی نظم دوقطبی، جهان امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد حرکت شتابان به سوی چندجانبهگرایی و نظم چندقطبی است. به عبارت دیگر، جهان در حال عبور از دوره هژمونی غرب و ایالات متحده آمریکا به سمت نظم پساآمریکایی و پساغربی است که در آن کشورها در راستای تأمین امنیت و منافع ملی خود از آزادی عمل و استقلال بیشتری برخوردارند و ملتها در جهانی عاری از ظلم، زورگویی و تجاوز به سر خواهند برد.
سخنگوی ارتش با بیان اینکه فلسفه لذتطلبانه، ساختار سلطهجویانه و رفتارهای فاقد ارزشهای والای انسانی در نظام جهانی غربی، در سدههای اخیر پیامدهای ناگواری برای بشر در برداشته است، افزود: اندیشه لیبرالیسم و نظم مبتنی بر آن در دهههای گذشته، آثار بسیار مخرب و وحشتناک برای جامعه جهانی و ملل محروم و مستضعف جهان به همراه داشته است.
سرتیپ اکرمینیا افزود: نظریههای لیبرالیستی معاصر به دلیل کاستیهای فلسفی، ساختاری و ارزشی نتوانستهاند امنیت و آرامش را در جامعه بشری مستقر سازند. دیدگاههای غربی مانند واقعگراییِ مبتنی بر قدرت و دولت ملی، آرمانگرایی و سازهانگاری و نظریههای خُردِ معطوف به نظم بینالمللی مانند «نظم هژمونیک» و «نظام جهانی»، که همه برآمده از تفکر لیبرالیسم غربی بوده، از تأمین امنیت جهان و آرامش بشر در قرون گذشته عاجز و ناتوان
بودهاند.
وی یادآور شد: تناقض در ارزشهای مورد ادعا مانند حقوق بشر و دموکراسی و رفتارهای ضدانسانی ایالات متحده آمریکا در جنگهای ویتنام، افغانستان، عراق و ایران، نقاب از چهره ریاکار این کشور برداشته و تصویرِ اخلاقی ساخته و پرداخته امپراتوری شیطانی رسانهای آمریکا را از بین برده است.
آمریکا به بازیگری نامتعادل
و بیقرار تبدیل شده است
سخنگوی ارتش گفت: آمریکا در دوران افول، دچار رفتارهای «تهاجمی» و «غیرقانونی» شده تا بتواند هژمونی خود را حفظ کند. بیاعتنایی به قواعد بینالمللی، مانند منع توسل به زور و تجاوز، مداخله در امور داخلی کشورها و حمایت از رژیم صهیونیستی به عنوان یک رژیم غاصب و متجاوز، جایگاه آمریکا در نظام بینالملل را تنزل بخشیده است. از این رو آمریکا بیش از آنکه چهره مقتدر و باثبات داشته باشد، به یک بازیگر عصبی، نامتعادل و بیقرار تبدیل شده
است.
سرتیپ اکرمینیا با تاکید بر اینکه تهدیدات ایالات متحده آمریکا علیه سایر کشورها، عمدتاً از شکل کلاسیکِ نظامی به تهدیدات ترکیبی تغییر کرده است، گفت: این تهدیدات شامل ترکیبی از فشارهای سیاسی، تحریمهای اقتصادی، جنگهای اطلاعاتی، حملات سایبری و البته حملات نظامی است.
وی اضافه کرد: متاسفانه سازمانهای بینالمللی به دلیل بیتوجهی بنیانگذاران خود که کشورهای غربی بودهاند، کارآیی و اثربخشی لازم را در حل و فصل اختلافات و منازعات بینالمللی و منطقهای از دست دادهاند. نقض آشکار و طولانیمدت قواعد بینالمللی و حقوق بشردوستانه از سوی ایالات متحده آمریکا و متحد منطقهای آن، رژیم صهیونیستی، ضعف نهادهای بینالمللی در مدیریت بحرانهای منطقهای و جهانی را نمایان ساخته است.
سخنگوی ارتش با بیان اینکه بدون تردید در عصر جهانی شدن و در دوران گذار نظام بینالملل که کماکان در وضعیت آنارشیک قرار دارد، تصریح کرد: همکاری کشورهای خردمند یکی از مهمترین ابزارهای تأمین امنیت و صلح جهانی است. پیچیدگی محیط بینالمللی با تغییرات گسترده در بازیگران، قواعد و روندها موجب شده دولتها برای مقابله با تهدیدات مختلف و استفاده از فرصتهای محیط، از ظرفیت همکاری و تعاملات دوجانبه و چندجانبه، حداکثر بهرهبرداری را به عمل آورند.
سرتیپ اکرمینیا افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور تعیینکننده در منطقه غرب آسیا و یک بازیگر مهم در نظام بینالملل، با رعایت اصول اساسی در سیاستهای خارجی و دفاعی خود، همواره به دنبال امنیت پایدار در منطقه غرب آسیا با حضور و مشارکت فعال کشورهای منطقه بوده
است.
وی با تاکید بر اینکه جنگ جاری و تجاوز آمریکا به ایران به وضوح نشان داد همکاری با بیگانگان و امنیت وارداتی، تضمینکننده آرامش و صلح در منطقه نیست، گفت: این جنگ بیاعتنایی آمریکا به امنیت و منافع کشورهای منطقه که میزبان نیروهای آمریکایی بودند را نشان داد. در این جنگ مشخص شد که اولویت آمریکا تأمین امنیت خود و رژیم صهیونیستی است و نه امنیت کشورهای منطقه.
سخنگوی ارتش یادآور شد: ظهورِ تسلیحاتِ نامتقارن، پهپادهای ارزانقیمت و موشکهای هایپرسونیک موجب تغییر موازنه قوا شده و برتری مطلق تجهیزات گرانقیمتِ آمریکایی مثل ناوهای هواپیمابر را با چالش جدی مواجه ساخته است. قدرت نظامی آمریکا با توجه به اصل «هزینه-فایده» امکان حفظ هژمونی خود را ندارد.
سرتیپ اکرمینیا گفت: این واقعیت فرصتهایی برای بازیگران منطقهای ایجاد کرده تا در پرتو همکاری و تعامل، خلأهای قدرت را پر کنند و امنیت منطقه را تضمین و منافع همه کشورهای منطقه را به دور از دیدگاههای استعماری و استکباری تأمین
نمایند.
ایران و پاکستان میتوانند
نقش مؤثری در معادلات آینده منطقه ایفا کنند
وی یادآور شد: جمهوری اسلامی پاکستان نه تنها یک همسایه مسلمان و برادر برای ایران، بلکه یکی از ستونهای ثبات در شبهقاره و جنوب غرب آسیا محسوب میشود. پاکستان و ایران، بازیگران مهمی در منطقه هستند و میتوانند نقش مؤثری در معادلات آینده منطقه ایفا نمایند. سخنگوی ارتش با بیان اینکه اشتراکات فرهنگی، تاریخی و دینی بین دو کشور، همواره پیوند دو ملت پاکستان و ایران را حفظ کرده است، افزود: پاکستان درک عمیقی از ساختار قدرت و بافت امنیتی منطقه دارد و در جنگ جاری نقش مهمی در کاهش تنشها در منطقه ایفا کرده است. این نقشآفرینی موجب مستحکمتر شدن پیوندهای قبلی و قلبی دو ملت شده
است.
سرتیپ اکرمینیا گفت: در برهه حساسی از تاریخ قرار داریم؛ دورانی که همه مسلمانان بیش از گذشته به سیره اخلاقی و الگوی رفتاری پیامبر خاتم صلیالله علیه و آله نیاز دارند. در جنگهای پیچیده و ترکیبی امروز، درگیریها از میدان نظامی به میدان ذهنها و روایتها کشیده شده و عرصه منازعات به قوه ادراک و اذهان تسری پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: صبر راهبردی و تدبیر پیامبر(ص) در مواجهه با جنگهای ترکیبیِ عصرِ خود، بهترین الگوی «تابآوری روانی» و «مصونسازی فکری» برای همه پیروان آن پیامبر بزرگ به ویژه نسل جوان است. نسل جوان در پرتو آموزههای اخلاقی و رفتاری پیامبر اعظم اسلام(ص) میتواند تضمینکننده آینده کشور خود و جهان اسلام باشد.
سخنگوی ارتش با بیان اینکه امروز نسل جوان در جهان اسلام نیازمند توجه عمیق به اهداف عالیه اسلام در رساندن انسان به سعادت و جایگاه خلیفه الهی است، گفت: با توجه به تهاجم گسترده فرهنگی غرب که با اتکا به فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی، باورها و اعتقادات جوامع مسلمان را هدف گرفته، خیزش فکری جهان اسلام در مقابل تفکر شرک و استکبار که فساد و انحراف را دنبال میکند ضرورت اساسی دارد و این مهم فقط با چنگ زدن به تعالیم عالیه پیامبر رحمت امکانپذیر است.