به ناوهای جنگی آمریکا آسیب جدی وارد کردیم

جانشین ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: قله توانمندی آمریکایی‌ها نیروی دریایی آنها و ناو‌های جنگی آنهاست. در طول تاریخ، بعد از جنگ جهانی دوم تا امروز، هیچ قدرتی نتوانسته به هیچ ناو و قدرت دریایی آمریکا تعرض کند، اما به فضل خدا و به یاری آقا امام زمان (عج)، چند شب پیش شاهد بودیم که موشک‌های ما ناو‌های سنگین و ناوچه‌های آنها را نشانه گرفت و مورد تهاجم قرار داد و آسیب‌های جدی به آنها وارد کرد.

امیر سرتیپ کیومرث حیدری، جانشین ستاد کل نیرو‌های مسلح در جلسه شور ستادی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، پس از ارائه گزارش‌هایی از سوی رئیس و معاونین این بنیاد، با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در این مجموعه، با اشاره به توانمندی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا، گفت: آمریکایی‌ها در این منطقه دو سرنوشت محتوم دارند. اگر جنگ را ادامه دهند، قطعاً انبوهی از نیرو‌های آنها، همان‌طور که تا امروز به درک واصل شده‌اند، بر عرشه همان ناو‌ها به کشورشان بازخواهند گشت و انبوه دیگری از آنها نیز، ان‌شاءالله، در قعر آب‌های منطقه فرو خواهند رفت.

امیر حیدری با بیان اینکه وعده الهی پیروزی است، افزود: امام شهید ما فرمودند که اگر ناو سلاح خطرناکی است، خطرناک‌تر از ناو، آن سلاحی است که این ناو را به قعر آب بفرستد و ان‌شاءالله این اتفاق خواهد افتاد.

وی تصریح کرد: قله توانمندی آمریکایی‌ها نیروی دریایی آنها و ناو‌های جنگی آنهاست. در طول تاریخ، بعد از جنگ جهانی دوم تا امروز، هیچ قدرتی نتوانسته به هیچ ناو و قدرت دریایی آمریکا تعرض کند، اما به فضل خدا و به یاری آقا امام زمان (عج)، چند شب پیش شاهد بودیم که موشک‌های ما ناو‌های سنگین و ناوچه‌های آنها را نشانه گرفت و مورد تهاجم قرار داد و آسیب‌های جدی به آنها وارد کرد.

به گزارش فارس، جانشین ستاد کل نیرو‌های مسلح با اشاره به واکنش دشمن به اقدامات نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، گفت: این موضوع موجب دو واکنش از سوی دشمن شد؛ نخست اقداماتی در منطقه خلیج‌فارس انجام داد و دوم، مذبوحانه و بزدلانه تلاش کرد که حداقل فاصله خود را با ما به ۵۰۰ کیلومتر برساند. ان‌شاءالله با این حرکات خوبی که برنامه‌ریزی شده، فاصله دشمن آن‌قدر با ما زیاد خواهد شد که بتوانیم پیروزی نهائی را به ملت بزرگوارمان هدیه کنیم.

سیره شهدا؛ الگوی تقویت بنیه معنوی نیرو‌های مسلح

امیر حیدری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر تقویت بنیه معنوی و روحیه جهادی نیرو‌های مسلح، اظهار داشت: در حکمی که حضرت آقا برای بنده صادر فرمودند، بخش اول درباره تقویت و کمک به بنیه دفاعی و امنیتی کشور و نیرو‌های مسلح بود و در فراز بعدی نیز فرمودند که تقویت بنیه معنوی و روحیه جهادی صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه سیره شهدا بهترین الگو برای تقویت بنیه معنوی نیرو‌های مسلح است، بیان داشت: تحقق روحیه جهادی و معنوی را باید در سیره شهدا جست‌و‌جو کرد؛ چراکه شهدا این موارد را به اثبات رسانده‌اند. آنها ثابت کردند که مجاهد و از روحیه جهادی و بنیه معنوی برخوردار بودند؛ تا جایی که جانشان را برای خدا و اسلام دادند.