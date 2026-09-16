اسرائیل شریک مهمی برای آمریکا است
معاون رئیسجمهور آمریکا اذعان کرد: اسرائیل در زمینه فناوری نظامی و در زمینه اشتراکگذاری اطلاعات، شریک مهمی برای آمریکا بوده است.
جیمز دیوید ونس، معاون رئیسجمهور تروریست آمریکا روز چهارشنبه(25 شهریورماه) گفت که واشنگتن همیشه با تلآویو همنظر نیست.
ونس در مصاحبه با پادکست «آل این» توضیح داد: «به نظر من، ترامپ بیش از هر رئیسجمهور دیگری در ۴۰ سال گذشته، وقتی احساس میکند منافع مردم آمریکا با منافع اسرائیل متفاوت است، تمایل خود را برای جدایی از نتانیاهو نشان داده است».
وی با رد انتقادات دموکراتها از ترامپ بهدلیل رابطه نزدیک با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر کودککش رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: «او تنها رئیسجمهور ۴۰ سال گذشته است که حاضر بوده بگوید من و نتانیاهو در موردی نظر متفاوتی داریم یا او درباره موضوعی اشتباه میکند».
این مقام آمریکایی ادامه داد: «به نظر من، ریشه دواندن این رابطه، مانند همه روابط، در راستای منافع آمریکا، راهی برای داشتن یک گفتوگوی منطقی در اینجا است».
ونس در این زمینه اضافه کرد: «اسرائیل در زمینه فناوری نظامی و در زمینه اشتراکگذاری اطلاعات، شریک مهمی برای آمریکا بوده است».
وی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره ایران ادعا کرد: «ما شاهد بودهایم که ایرانیها حتی در بحبوحه مذاکرات صلح، به کشتیهای تجاری شلیک میکنند».
معاون ترامپ مدعی شد: «به نظرم، رئیسجمهور در اینجا کار مسئولانهای انجام داده، یعنی تلاش کرده است تا اطمینان حاصل کند که بازارهای انرژی جهانی، با وجود تروریسم ایران، همچنان به جریان نفت و گاز دسترسی داشته باشند».
ونس همچنین افزود: «بحران انرژی جهانی تا زمانی که ایرانیها به شلیک به کشتیها ادامه دهند، وجود خواهد داشت».