کد خبر: ۳۳۸۱۹۶
تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۴
کاری نمیتوانند انجام دهند(درمکتب امام)
بايد در همه منابر به اين جوانهايى كه گول خوردهاند- از اين منافقين و امثال آنها- نصيحت بشود، دعوت به حق بشود. بايد آنها را فهماند كه اينهايى كه شما را دعوت مىكنند كه به ضد جمهورى اسلامى قيام كنيد، اينها با اسلام بَدند... و اين جوانهاى بىاطلاع، اين دخترهاى بىاطلاع، اين پسرهاى بىاطلاع [كه] دستخوش اين تبليغات سوء اينها شدهاند و در مقابل ملت ايستادهاند و در مقابل ملت مىخواهند كارى انجام بدهند، حالا بايد بفهمند اينها كه نمىتوانند كارى انجام بدهند.
صحیفه امام؛ ج15، ص331 | جماران؛ 4 آبان 1360