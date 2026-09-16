فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۸۱۹۶
تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

کاری نمی‌توانند انجام دهند(درمکتب امام)

بايد در همه منابر به اين جوان‌هايى كه گول خورده‏اند- از اين منافقين و امثال آنها- نصيحت بشود، دعوت به حق بشود. بايد آنها را فهماند كه اينهايى كه شما را دعوت مى‏كنند كه به ضد جمهورى اسلامى قيام كنيد، اينها با اسلام بَدند... و اين جوان‌هاى بى‏اطلاع، اين دخترهاى بى‏اطلاع، اين پسرهاى بى‏اطلاع [كه‏] دستخوش اين تبليغات سوء اينها شده‏اند و در مقابل ملت ايستاده‏اند و در مقابل ملت مى‏خواهند كارى انجام بدهند، حالا بايد بفهمند اينها كه نمى‏توانند كارى انجام بدهند.
صحیفه امام؛ ج15، ص331 | جماران؛ 4 آبان 1360

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

سازندگی یا بازندگی؟!(گفت و شنود)

تعلل و خوش‌خیالی در این میدان ممنوع(یادداشت روز)

جا زدن بانیان کارنامه سیاه اقتصادی دهه ۹۰ به عنوان «مدیر درجه‌یک»!

منابع عبری: حزب‌الله لبنان آماده جنگ شده است تلفات خواهیم داد

۲٠٠ شب در سنگر خیابان تحقیر آمریکا و دفاع از ایران

هدیه به خوانندگان

تطهیر «تله نشست عمان» توسط خبرگزاری دولت!

فشارهای ناشی از جنگ با ایران ارتش آمریکا را به‌شدت فرسوده کرده است

شلیک دقیق یمن به مرکز فرماندهی دشمن و سرنوشت نامعلوم فرمانده کل مزدوران سعودی

«تروریست- خبرنگار» و پادگانی به نام «اینترنشنال»