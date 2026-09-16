تمرین روزمره ایران و شکار بزرگ یمنی ها

ایران روز دویست و یکم جنگ را با هدف قرار دادن یک پهپاد MQ9 آمریکایی در آسمان جزیره قشم آغاز کرد. هدف گرفته شدن یکی از گران‌ترین و پیشرفته‌ترین پهپادهای ارتش آمریکا توسط سامانه‌های پدافند ایران آن‌قدر روزمره و تکراری شده که کم‌کم ارزش خبری خود را از دست می‌دهد. این پنجاه و دومین فروند از این پهپاد گران‌قیمت بود که ایران توانست با موفقیت هدف قرار داده و سرنگونش کند. کمی آن طرف‌تر، یمنی‌ها یک شکار بزرگ داشتند. یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که این نیروها موفق شدند یک فروند جنگنده F15 عربستان سعودی را با شلیک موشک زمین به هوای ساخت یمن ساقط کنند. یمنی‌ها همچنین در ادامه حملات خود شرکت آرامکو و پایگاه هوائی خمیس مشیط سعودی را درهم کوبیدند.

همچنین روز گذشته خبر حمله سایبری گروه اوبس قرنی به یک شرکت تایوانی نیز منتشر شد. این گروه هکری که خود را تحت فرمان سازمان دفاع سایبری انصارالله یمن خوانده است؛ اعلام کرد در حمله به شرکت تایوانی Fu Pao Chemical به 43 ترابایت داده‌های حساس این کارخانه دسترسی پیدا کرده و آن را برای همیشه از حافظه سرورها پاک کرده است. اتفاقی که به ادعای این گروه هکری منجر به خاموشی خطوط تولید کارخانه شد. شرکت تایوانی «فو پاو کیمیکال» (Fu Pao Chemical) یکی از کارخانه‌های بزرگ تولید عایق‌های الکترونیکی جهان است که محصولات آن، به عنوان مواد اولیه صنایع نظامی در شرکت‌های صهیونیستی رافائل و البیت مورد استفاده قرار می‌گرفت.

تنگه جبل‌الطارق را هم

به فهرست تنگه‌های خطرناک اضافه کنید

روز گذشته یک حمله سایبری دیگر نیز اتفاق افتاد؛ حمله سایبری به دو کشتی در تنگه جبل‌الطارق. به گزارش وال‌استریت ژورنال دو نفتکش با پرچم کشورهای خارجی که عازم آمریکا بودند، هنگام عبور از تنگه جبل‌الطارق هدف حملات سایبری قرار گرفتند. چنین حملاتی در صورت نفوذ به سامانه‌های حیاتی کشتی می‌تواند به اختلال در ناوبری و در سناریوهای شدیدتر، برخورد، انفجار یا نشت نفت منجر شود.

به گزارش مقامات آمریکایی این دو کشتی اوایل ماه اوت هنگام عبور از تنگه جبل‌الطارق هدف حمله سایبری قرار گرفتند.

وال‌استریت‌ژورنال در گزارش خود از این رویداد معتقد است موقعیت جغرافیایی این حادثه، در کنار مقصد کشتی‌ها، این نگرانی را ایجاد می‌کند که مهاجمان در پی مختل کردن یک گلوگاه دریایی کلیدی دیگر بوده‌اند. مقام‌های آمریکایی نیز تأیید نکرده‌اند که ایران یا کشور دیگری مانند روسیه یا چین پشت این حملات است؛ اما می‌گویند نگران‌اند رخدادهای اخیر جبهه‌ای تازه در جنگ هفت‌ماهه باز کند.

تنگه جبل‌الطارق برای بازارهای انرژی جهانی حیاتی است. هر روز حدود ۳۰۰ کشتی از این آبراه عبور می‌کنند که دریای مدیترانه را به اقیانوس اطلس متصل می‌کند. حالا با این حمله هکری در تنگه جبل‌الطارق، جهان ممکن خود را با این واقعیت مواجه ببیند که پس از تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب؛ عبور از تنگه جبل‌الطارق نیز بی‌خطر نیست.

اروپا و آمریکا زیر فشار سنگین

هزینه‌های جنگ علیه ایران

گمانه‌زنی درباره خسارت‌های وارد شده به آمریکا و کشورهای دیگر جهان در روز دویست و یکم جنگ همچنان ادامه دارد. گاردین نوشت جنگ با ایران دست‌کم ۳۸ میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشته است. به نوشته این نشریه انگلیسی: «آمریکا تا ۳۰ ژوئن ۲۲.۳ میلیارد دلار فقط برای مهمات هزینه کرده. درگیری‌ها به کمبودهای راهبردی در ذخایر تسلیحاتی منجر شده و محدودیت‌های موجود در ظرفیت صنعتی برای تأمین مجدد مهمات را آشکار کرده است.» طبق این گزارش حملات ایران به صدها ساختمان و سازه در پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق، عمان و اردن آسیب زده یا آنها را تخریب کرده است. گاردین با مراجعه به گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO) می‌نویسد بسته به شدت درگیری، با ادامه جنگ [علیه ایران]، هزینه برای هر ماه اضافی حدود ۳ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO) در عین حال تأیید کرده که جنگ موجب افزایش تورم در آمریکا شده است.

این فقط آمریکا نیست که هزینه جنگ‌افروزی‌اش را می‌پردازد. اروپا نیز در این زمینه با آمریکا همدرد است. فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا روز گذشته گفت جنگ علیه ایران ۹۰ میلیارد یورو هزینه اضافی روی دست اروپا گذاشته است. او گفت: «این درگیری تاکنون ۹۰ میلیارد یورو هزینه اضافی بابت واردات سوخت‌های فسیلی به اتحادیه اروپا تحمیل کرده است.»

پایگاه‌های مخروبه آمریکا؛

هیچ هدفی دور از دسترس موشک‌های ایران نیست

پس از گذشت دویست و یک روز از جنگ رسانه‌های آمریکایی بالاخره توانستند تصاویر محدودی از خسارت پایگاه‌های آمریکا در منطقه را مستقیما منتشر کنند. رسانه آمریکایی CBS چند تصویر از تخریب پایگاه‌های آمریکا در کویت و عربستان سعودی را که سربازان آمریکایی برای آنها فرستاده بودند منتشر کرد. این رسانه تأکید کرده نظامیان آمریکا حاضر به افشای نام خود نشده‌اند. خبرنگار CBS ویرانی‌های برجای مانده را سنگین و گسترده توصیف کرد و گفت نظامیان آمریکایی به موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایران «تله‌های انفجاری در آسمان» می‌گویند که ویرانی‌های عمیق و هرج و مرج عظیمی به بار

می‌آورند.

همزمان روزنامه وال‌استریت ژورنال نیز گزارشی از حمله ایران به پایگاه نظامی آمریکا در اردن در 18 شهریور 1405 منتشر کرد. این روزنامه آمریکایی نوشت: «نیروهای آمریکایی برای مقابله با این حمله که شامل حدود 20 موشک بالستیک بود، 60 تا 70 رهگیر پاتریوت شلیک کردند. یکی از مقامات گفت که بیش از 12 رهگیر تاد نیز شلیک شد.» یکی از مقامات نظامی آمریکا به وال‌استریت‌ژورنال گفت «پدافند نتوانست همه اهداف را رهگیری کند و ایران موفق شد جنگنده‌ها و سایر هواگردها را در پایگاه هوائی موفق السلطی در اردن هدف قرار دهد.» به نوشته این روزنامه پنتاگون برای جایگزینی رهگیرهای موشکی مصرف‌شده در جنگ با ایران، دست‌کم پنج سال زمان نیاز دارد.