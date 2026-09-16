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کد خبر: ۳۳۸۱۹۴
تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۴
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قالیباف، قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی را ابلاغ کرد

رئیس ‌مجلس شورای اسلامی، قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی را برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. 
قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی مشتمل بر دوازده ماده و چهارده تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از اصلاح در جلسه علنی ۱۹ مرداد مجلس به تأیید شورای نگهبان رسید.  به گزارش ایرنا، بر اساس ماده ۱ این قانون به منظور برنامه‌ریزی و ساماندهی بازار کالاهای کشاورزی «شورای قیمت‏ گذاری و اتخاذ سیاست‏‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» موضوع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1386/6/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به «شورای اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی» تغییر می‌یابد و هفت بند به وظایف آن اضافه می‌شود.

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