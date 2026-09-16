ده‌ها نفر در پی ریزش یک معدن طلا در منطقه «کردفان غربی» در سودان جان‌ باختند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از آناتولی، شبکه پزشکان سودان اعلام کرد: در پی ریزش معدن طلای «الزاره» دست‌کم ۶۷ نفر جان‌باختند و عملیات جست‌وجو برای یافتن بازماندگان همچنان ادامه دارد. این نهاد با اشاره به ادامه عملیات جست‌وجو برای یافتن بازماندگان یا افراد گرفتار در زیر آوار، هشدار داد به‌دلیل فقدان تدابیر اولیه ایمنی و حفاظتی برای کارگران در این معدن، احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.