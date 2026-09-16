اعمال محدودیت سنی در فضای مجازی

رئیس کمیسیون اروپا از برنامه‌هایی برای محدود کردن دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، «اورزولا فون در لاین» اعلام کرد: اتحادیه اروپا قانون جدیدی با عنوان «قانون کودکان» پیشنهاد خواهد کرد که هدف آن، محافظت از افراد زیر سن قانونی در برابر آسیب‌های فضای آنلاین است. کمیسیون روز پنجشنبه، لایحه‌ای را پیشنهاد خواهد کرد که سطوح مختلفی از محافظت را براساس سن کودکان تعیین می‌کند. بر این اساس، استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۳ سال و داشتن حساب کاربری شخصی برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع می‌شود. براساس رویکرد پیشنهادی، کودکان ۱۳ تا ۱۵ سال فقط مجاز به استفاده از حساب‌های کاربری محدودی هستند که توسط والدین یا سرپرستان ایجاد و نظارت می‌شود، با ویژگی‌های محدود و همچنین محدودیت زمانی استفاده «یک ساعت در روز.»