فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۸۱۹۲
تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
اروپا

اعمال محدودیت سنی در فضای مجازی

رئیس کمیسیون اروپا از برنامه‌هایی برای محدود کردن دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، «اورزولا فون در لاین» اعلام کرد: اتحادیه اروپا قانون جدیدی با عنوان «قانون کودکان» پیشنهاد خواهد کرد که هدف آن، محافظت از افراد زیر سن قانونی در برابر آسیب‌های فضای آنلاین است. کمیسیون روز پنجشنبه، لایحه‌ای را پیشنهاد خواهد کرد که سطوح مختلفی از محافظت را براساس سن کودکان تعیین می‌کند. بر این اساس، استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۳ سال و داشتن حساب کاربری شخصی برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع می‌شود. براساس رویکرد پیشنهادی، کودکان ۱۳ تا ۱۵ سال فقط مجاز به استفاده از حساب‌های کاربری محدودی هستند که توسط والدین یا سرپرستان ایجاد و نظارت می‌شود، با ویژگی‌های محدود و همچنین محدودیت زمانی استفاده «یک ساعت در روز.»

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

سازندگی یا بازندگی؟!(گفت و شنود)

تعلل و خوش‌خیالی در این میدان ممنوع(یادداشت روز)

جا زدن بانیان کارنامه سیاه اقتصادی دهه ۹۰ به عنوان «مدیر درجه‌یک»!

منابع عبری: حزب‌الله لبنان آماده جنگ شده است تلفات خواهیم داد

۲٠٠ شب در سنگر خیابان تحقیر آمریکا و دفاع از ایران

هدیه به خوانندگان

تطهیر «تله نشست عمان» توسط خبرگزاری دولت!

فشارهای ناشی از جنگ با ایران ارتش آمریکا را به‌شدت فرسوده کرده است

شلیک دقیق یمن به مرکز فرماندهی دشمن و سرنوشت نامعلوم فرمانده کل مزدوران سعودی

«تروریست- خبرنگار» و پادگانی به نام «اینترنشنال»