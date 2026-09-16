انتقال پرتنش پناهجویان

دولت آمریکا از طریق توافق‌نامه‌های مبهم و غیرشفاف اخراج، مهاجران بازداشت‌شده را به کشور‌هایی می‌فرستد که هیچ‌گونه پیوندی با آنها ندارند و ممکن است در آنجا با آزار و اذیت مواجه شوند.

به گزارش خبرگزاری میزان، دولت آمریکا طی یک‌ونیم سال گذشته بیش از ۲۳ هزار نفر را به کشور‌هایی اخراج کرده است که هیچ‌گونه ارتباطی با آنها ندارند، ممکن است زبان‌شان را ندانند و عموماً در آنجا فاقد وضعیت قانونی هستند. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا گزارش کرد: گاهی اوقات، این دولت افراد را به مناطق درگیر مناقشه یا کشور‌هایی می‌فرستد که احتمالاً در آنجا با آزار و اذیت یا حتی شکنجه مواجه خواهند شد.

دولت آمریکا به ریاست‌جمهوری ترامپ ده‌ها میلیون دلار هزینه می‌کند تا افراد را (که گاهی تا بیش از ۵۰ ساعت در غل‌ و زنجیر هستند) با هواپیما به کشور‌های ثالثی منتقل کند که هیچ پیوندی با آنها ندارند؛ حتی در مواردی که این افراد در دادگاه‌های مهاجرتی آمریکا حکم حمایت و پناهندگی دریافت کرده‌اند. مذاکرات مربوط به سیاست‌ها و توافق‌نامه‌های اخراج به کشور‌های ثالث پشت در‌های بسته انجام می‌شود و برخی از آنها هرگز علنی نشده‌اند.