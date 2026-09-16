دادستان عمومی و انقلاب تهران از وصول 9.5 میلیون دلار متعلق به یکی از بانک‌های دولتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری میزان، علی صالحی اظهار داشت: درخصوص شکایت یکی از بانک‌های دولتی که مدعی بود شخصی با احداث یک شرکت تحت عنوان تراستی در یکی از کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس قصد ربودن مبلغی در حدود 9.5 میلیون دلار از طریق تتر را داشت، با ورود بموقع دادستانی تهران و دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای، متهم بازداشت و اموال به بیت‌المال مسترد گردید.

وی افزود: پس از صدور دستورات لازم و اخذ گزارش ضابط و جمع‌آوری ادله و مستندات، متهم جلب و با قرار بازداشت موقت برای تکمیل تحقیقات تحویل بازداشتگاه قانونی شد.

صالحی ادامه داد: خوشبختانه با تدابیر انجام‌شده و اقدامات فوری، دادستانی تهران اموال بانک که متعلق به بیت‌المال می‌باشد، شناسایی و توقیف و طی جلسه‌ای که با حضور مسئولین بانک و ضابطین برگزار شد، تصمیمات لازم برای استرداد آن اتخاذ شد که تاکنون منجر به استرداد حدود ۸ میلیون دلار به بیت‌المال شده است.

دادستان تهران گفت: اموال شناسایی‌شده حدود ۸ میلیون دلار به‌صورت نقد شامل رمزارز، دلار، طلا، و سایر ارز‌های خارجی بود که به بیت‌المال مسترد شد و مابقی شامل سه باب منزل خریداری‌شده توسط متهم به ارزش 1.5 میلیون دلار می‌باشد که مراحل فروش و استرداد وجه آن در حال انجام است.